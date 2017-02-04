إعداد: ناهد إمام - مجدي عبدالرحمن

الدولار بـ 19 جنيها والدينار بـ 60 جنيها: تراجع سعر صرف الدولار في البنوك العامة 30 قرشا وفي البنوك الخاصة 10 قروش ليسجل في المتوسط 19جنيها للبيع مقابل ارتفاع سعره في السوق الموازية إلى 20.05 جنيها للبيع، فيما سجل سعر صرف الدينار الكويتي مسجلا 60 جنيها للشراء، و60.22 جنيها للبيع وعلى مستوى التحويلات بلغ 60.99 جنيها للشراء و61.20 جنيها للبيع.

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تأسيس 352 شركة استثمارية جديدة: أعلنت وزارة الاستثمار عن تأسيس 352 شركة جديدة طبقا لقوانين الاستثمار المصرية بمعدل تأسيس يومي بلغ 70 شركة، وذلك بإجمالي رأسمال 1.46 مليار جنيه توفر 1903 فرص عمل للشباب المصري منها 797 فرصة عمل حرفية.

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مهلة حتى 16 فبراير لسداد قيمة أراضي الإسكان الأكثر تميزا: صرح المشرف على قطاع الشؤون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة م.طارق السباعي بأن الهيئة قررت منح الفائزين بقطع أراضي الإسكان الأكثر تميزا بالمدن الجديدة، في القرعة العلنية اليدوية (المرحلة التكميلية)، التي تم إجراؤها في 17 نوفمبر الماضي، مهلة حتى 16 فبراير الجاري وأضاف أن ذلك يأتي لاستكمال سداد باقي قيمة الأرض، بفروع بنك التعمير والإسكان خلال أيام العمل الرسمية من الساعة 3 بعد الظهر وحتى الساعة 5 مساء، موضحا أنه في حالة عدم السداد خلال هذه المهلة سيتم تطبيق بنود كراسة شروط القرعة.

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قلق وترقب برلماني: انتابت حالة من القلق والترقب جميع أعضاء مجلس النواب خوفا صدور حكم قضائي بحل البرلمان بعد أن بدأ القضاء الإداري رحلة النظر في الطعن المقدم من الناشط السياسي صاحب الجنسية المزدوجة سعد الدين إبراهيم بحل البرلمان أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة في الوقت الذي قرر فيه اكثر من 300 نائب بينهم غالبية النواب من المحامين ومن رجال القضاء السابقين تحويل دعوى عاجلة أمام القضاء لتحصين البرلمان ضد الحل.

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البرلمان يفك طلاسم الأزمة الدستورية: فك مجلس النواب الأزمة الدستورية الطارئة مع الحكومة وأعلن البرلمان رفضه مقترحات نواب البرلمان بمثول المرشحين من الوزراء الجدد أمام البرلمان ليقدموا برامجهم عند توليهم المسؤولية في المرحلة المقبلة، حيث اعلن في تصويت علني رفضه بدعوى مخالفته للدستور الذي يعطي الحق لمجلس النواب بالموافقة على كل وزراء الحكومة أو رفضها جميعا دون تفصيل بين وزير أو وزير آخر.

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الحكومة تعلن الأسعار الاسترشادية للسلع أسبوعيا: تنفيذا لإعلان الأسعار الاسترشادية للسلع قرر وزير التموين اللواء محمد علي مصيلحي إعلان نشرة أسبوعية في جميع وسائل الإعلام عن أسعار السلع التي تصدر من أسواق العبور و6 أكتوبر حتى يطمئن المواطن بشكل دوري على أسعار السلع وكشف انه تم حتى الآن حذف مليون مواطن بين متوفى ومكرر الأسماء في البطاقات التموينية في إطار السعي إلى وصول الدعم إلى مستحقيه.

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أعمال اللجنة العليا المصرية اللبنانية: التقت وزيرة التعاون الدولي د.سحر نصر رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة المصرية- اللبنانية لرجال الأعمال م.فتح الله فوزي بمقر الوزارة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين والترتيبات الجارية والخاصة بالتحضير لعقد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان، وأشارت إلى أن هناك حتى الآن نحو 15 وثيقة رسمية ما بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم من المقرر أن يتم التوقيع عليها بين البلدين.