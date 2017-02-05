القاهرة - خديجة حمودة

التقى وزير الخارجية سامح شكري نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد

آل نهيان ناقلا رسالة شفهية من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد، عن أن الوزير شكري أشاد خلال اللقاء بالمواقف المشرفة التي تتخذها الإمارات لدعم مصر ومساندة شعبها تحت القيادة الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتقدير مصر قيادة وشعبا للعلاقات الوثيقة والخاصة التي تجمع بين القاهرة وأبوظبي، والتطلع إلى توثيق علاقات التعاون والتنسيق مع الإمارات خلال المرحلة القادمة التي تزداد فيها عوامل عدم الاستقرار والتحديات التي تواجه الأمن القومي العربي. وأضاف أن ولي عهد أبوظبي أكد خلال اللقاء العلاقات الثنائية الوثيقة والمتميزة التي تربط بين مصر والإمارات، مشيرا إلى ما تحظى به مصر من احترام وتقدير ومكانة خاصة لدى جموع الشعب الإماراتي، ومؤكدا تضامن الإمارات الكامل مع مصر في مواجهة التحديات الراهنة، والتطلع إلى التنسيق وتعزيز التشاور بشأن التحديات المتفاقمة التي تواجه المنطقة العربية.

ونوه إلى أن اللقاء شهد تبادلا للرؤى والتقديرات بشأن الأزمات التي تواجه المنطقة العربية، لاسيما الوضع في ليبيا، فضلا عن الأوضاع في كل من اليمن، سورية والعراق، وعكس تفاهما مشتركا بين البلدين لمجمل أوضاع المنطقة.

كما التقى شكري بنظيره الإماراتي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان للتباحث حول العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات.

الى ذلك، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات م.ياسر القاضي، خلال اجتماعه مع السيسي المشروعات التي تنفذها الوزارة، وتقديم الخدمات للمواطنين الى جانب خطط متابعة تنفيذ الاتفاقيات مع الشركات الصينية لتصنيع الأجهزة الإلكترونية الحديثة في المناطق التكنولوجية، مشيرا إلى تصنيع أول تليفون محمول مصري خلال النصف الثاني من 2017.

واستعرض الوزير أيضا خلال اللقاء الموقف بالنسبة لبدء العمل في المناطق التكنولوجية بمدن برج العرب وأسيوط الجديدة بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لإنشاء المناطق التكنولوجية بمدينتي السادات وبني سويف، حيث أكد الرئيس أهمية إنشاء مناطق تكنولوجية في جميع أنحاء البلاد، وذلك في إطار تنمية مجتمعية مستدامة وإيجاد فرص عمل جديدة وجذب مزيد من الاستثمارات العالمية.

كما استعرض الوزير التصميمات الخاصة بمدينة المعرفة التي سيتم إنشاؤها في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستعتمد على تكنولوجيا المعلومات المتطورة في كل قطاعاتها.