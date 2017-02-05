القاهرة - ناهد إمام

أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، السفيرة نبيلة مكرم أن اللجنة المشكلة لبحث الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين في الخارج، اشترطت للتمتع بالإعفاء الجمركي لسيارات المصريين بالخارج، العمل سنة على الأقل بالخارج، بواقع سيارة واحدة للأسرة. وقالت في تصريحات على هامش حضورها مؤتمر«حملة اطمن على نفسك معا لمحاربة فيروس سي» الذي عقد في اطار حلم الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاج مليون مريض فيروس سي سنويا، ان اللجنة وضعت بنودا خاصة بربط الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين بالخارج بالتحويلات النقدية، من خلال القنوات الشرعية ممثلة في البنوك الوطنية.

وأشارت الى أنه تمت إحالة المقترح لوزير المالية تمهيدا لإرساله لمجلسي الوزراء والدولة والبرلمان.

من جهه أخرى، اعلنت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد ترحيبها بالملاحظات الإيجابية التي وضعها مجلس الدولة على مسودة مشروع قانون الاستثمار الجديد، مؤكدة انها ملاحظات تثري المشروع وتستكمل الخطوات الدستورية لعرضه على مجلس النواب.

يذكر أن قسم التشريع بمجلس الدولة قد انتهى من ملاحظاته الكاملة على قانون الاستثمار الجديد، وأرسله لمجلس الوزراء، تمهيدا لإعادة النظر فيه.

وتضمنت الملاحظات 23 بندا من مواد مشروع القانون والبالغة 115 مادة، والتي اعلن عنها مجلس الدولة، وجاءت من بينها مطالبة قسم التشريع بوجوب أخذ رأي 7 جهات حكومية وقضائية هي وزارة المالية، والبنك المركزي، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة مجلس القضاء الأعلى.