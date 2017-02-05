ناهد إمام ـ عاطف رمضان

استقر الدولار في البنوك العامة والخاصة مسجلا متوسط 19 جنيها للبيع فيما ارتفع سعره في السوق الموازية مسجلا 20.10 جنيها، فقد سجل في بنك إتش إس بي سي مصر 19 جنيها للبيع و18.75 جنيها للشراء كما بلغ في البنك الأهلي الكويتي «بيريوس» 18.85 جنيها للبيع و18.75 جنيها للشراء كما سجل سعر البيع في البنك الأهلي المصري 18.35 جنيها للبيع و18.30 جنيها للشراء.

هذا وقد استقر سعر صرف الدينار الكويتي مسجلا 60 جنيها للشراء و60.22 جنيها للبيع وعلى مستوى التحويلات بلغ سعر تحويل الدينار 60 جنيها للشراء و60.32 جنيها للبيع.

وفي الكويت، بلغ تحويل الـ 1000 جنيه إلى مصر في تداولات امس بين 16.550 و16.640 دينارا أما الـ 1000 جنيه مصري كاش فتم تداولها ب 17.750 دينارا، وكان سعر الدولار قد تداول في اسواق الكويت امس بـ 0.3054 دينار.