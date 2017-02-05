قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت امس ببراءة 12 محاميا احتجوا على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة.

وقال مصدر إن محكمة جنح شبين القناطر إحدى محاكم الجنح بمحافظة القليوبية برأت المحامين من تهم «ترويج إشاعات كاذبة بأن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان وتعطيل العمل العام وتكدير السلم والتجمهر والتظاهر بدون إذن»، مبينا انه يحق للنيابة العامة استئناف الحكم.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على المحامين بعد تظاهرهم في مبنى محكمة شبين القناطر الجزئية في أبريل وأحالتهم إلى النيابة العامة التي حققت معهم وأحالتهم للمحاكمة وفي ذلك الوقت أخلت النيابة سبيلهم بضمان مالي 2000 جنيه (109 دولارات) لكل منهم على ذمة المحاكمة.

الى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة امس تأجيل محاكمة 67 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، إلى جلسة 21 فبراير الجاري، في قضية ارتكابهم جريمة اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، والتخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد، حيث جاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود في القضية.

كما قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة امس برئاسة المستشار شعبان الشامي، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وذلك لإدانتهم بارتكاب جرائم التجمهر والسرقة بالإكراه وحيازة وإحراز أسلحة نارية والحريق العمد لإحدى السيارات المملوكة لقناة فضائية وسرقة معداتها والتعدي على طاقم تصويرها بمنطقة الطالبية.

من جهة اخرى، أكدت وزارة الطيران المدني أنه لم يتم تحديد موعد نهائي لعودة الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو على الرغم من وصول عدة وفود روسية لتفقد الإجراءات الأمنية بمبنى الركاب الجديد بمطار القاهرة وبعد تنفيذ آخر مطالب الروس وهو تركيب أجهزة البصمة البيومترك الخاصة بدخول العاملين.