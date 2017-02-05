تشجيع: عدد كبير من النواب سارع لشراء مجموعة «تي شيرت» بعلم مصر تم التعاقد عليها بالجملة من خلال النائب ورجل الأعمال ورئيس ناد سكندري لتشجيع المنتخب في مباراته النهائية مع الكاميرون اليوم.

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دش: تلقى احد الوزراء الحاليين دشا باردا جدا من شخصية كبيرة قوي في الحكومة بعد قراره المفاجئ بالزيادة الجديدة لسلع أساسية تموينية بعد أن تلقى الأخير عتابا عنيفا على صدور القرار.

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انخفاض: الحمى القلاعية التي تصيب الماشية في الشتاء كانت احدث المبررات التي استند اليها المربون والجزارون في إعلان الزيادة الجديدة في أسعار اللحوم الحمراء، لكن وفقا لإحصائيات غير معلنة عدد المستهلكين للحوم انخفض 35%.

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تصعيد: نائب برلماني مغضوب عليه قوي ومهدد بإسقاط عضويته بعد أن ناصب قيادات البرلمان العداء الكبير، وآخر ذلك أزمة السيارات، اعلن جهارا نهارا امام المحررين البرلمانيين انه لن يذهب وحده إلى الجحيم، وأطلق ضحكة ساخرة عالية جدا!

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تحريات: في سرية كبيرة تجري داخل كواليس البرلمان تحريات حول الموظف الذي سرب أوراق شراء 3 سيارات منها واحدة مصفحة بـ 18 مليون جنيه.

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حلاوة: وزير تصاعدت أسهم الإطاحة به في التعديل الوزاري المرتقب.. حلف انه لو تجاوز المحنة وظل في منصبه سيصرف شهر مكافأة للعاملين بالوزارة.

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سرية: تحريات غاية في السرية والكتمان للرقابة الإدارية تجري حاليا على محلات البقالة الصغيرة للكشف عن مخازنها السرية التي تخزن فيها السلع من مختلف الأصناف سرا لبيعها في السوق السوداء، خاصة السكر والزيت والسجائر.