القاهرة - ناهد إمام

التقى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس د.أحمد درويش امس كارل كريس واليزا شون من الوكالة الأميركية للتجارة والتنمية، حيث شهد اللقاء بحث التعاون التجاري والصناعي بين الولايات المتحدة الأميركية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكيفية ضخ استثمارات أميركية في المنطقة، وأهم القطاعات الاستثمارية بها.

وشرح درويش المزايا والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين بالمنطقة والبنية التشريعية والتنظيمية داخلها، مشيرا إلى أن الوفد الأميركي زار ميناء السخنة والمنطقة الصناعية التي يديرها أحد المطورين الصناعيين المصريين، بالإضافة إلى بعض الشركات والمصانع العاملة بالمنطقة.

وأشار إلى أن هذه أول زيارة لمؤسسة دولية في 2017، مؤكدا أن ذلك يدل على الاهتمام بالمنطقة في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة والإجراءات والتسهيلات التي تقدمها المنطقة للمستثمرين.

على صعيد متصل، وقع درويش اتفاقا امس مع اللواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة من أجل حماية المنطقة الاقتصادية من السيول يهدف إلى قيام الشركة باعتبارها إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالأعمال الخاصة بحماية المنطقة من مخاطر السيول، للحفاظ على البنية الأساسية والمرافق الاستثمارية بالمنطقة وذلك ضمن مجهودات المنطقة لتجهيزها وفقا للمعايير العالمية، حتى تستطيع القيام بدورها في تطوير وتنمية المنطقة والترويج للاستثمار فيها.

من جهة أخرى، أعلنت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد ان تسعير الأراضي في المدن الجديدة بالصعيد (المنيا، وسوهاج الجديدة، وأسيوط، وبني سويف) بلغ بقيمة 500 جنيه للمتر الواحد على أن يبدأ تسليم الأراضي بمرافقها بعد عام واحد، كما تمت الموافقة على إعفاء المستثمرين من ضريبة الأرباح على مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية، التي تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التي يتم تصديرها للخارج.

وقالت خلال افتتاح فرع مجمع خدمات الاستثمار الجديد بمحافظة سوهاج، ان الفرع الجديد سيخدم كل الشركات الاستثمارية بمحافظة سوهاج والمحافظات المجاورة قنا والاقصر واسوان، حيث يوجد به 19 ممثلا لـ 8 جهات حكومية «ضرائب الاستثمار- التنمية الصناعية - السجل التجاري - الغرف التجارية - مكتب تراخيص تابع للمحافظة - تصديقات خارجية» بالإضافة الى 12 عاملا من هيئه الاستثمار.

وأشارت إلى انه تم طرح كراسة الشروط لمشروع المليون ونصف المليون فدان الذي سيستفيد من هذا القرار، حيث تستحوذ الصعيد على أكثر من 70% من أراضي مشروع المليون فدان.

الى ذلك، أعلن المشرف على قطاع الشؤون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان م.طارق السباعي منح الفائزين بقطع أراضي الإسكان الأكثر تميزا بالمدن الجديدة، في القرعة العلنية اليدوية «المرحلة التكميلية»، التي تم إجراؤها يوم 17/11/2016، مهلة حتى 16 من الشهر الجاري لاستكمال سداد باقي قيمة الأرض، بفروع بنك التعمير والإسكان خلال أيام العمل الرسمية من الساعة 3 بعد الظهر حتى الساعة 5 مساء.

وأضاف السباعي أنه في حال عدم السداد خلال هذه المهلة سيتم تطبيق بنود كراسة شروط القرعة.