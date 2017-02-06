القاهرة ـ خديجة حمودة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي امس مع رئيس مجلس الوزراء م.شريف إسماعيل ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة د.محمد شاكر الذي استعرض خلال الاجتماع تطورات العمل في مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها بقطاع الكهرباء، مضيفا أن محطات توليد الكهرباء الثلاث الجاري إنشاؤها ببني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة بقدرة إجمالية تبلغ 14 ألفا و400 ميغاوات، وستحقق وفرا في الوقود بما يعادل مليار دولار سنويا، مشيرا إلى تشغيل 12 توربينة في هذه المحطات بقدرة 4800 ميغاوات، كما أكد أن هذه المحطات ستنقل مصر نقلة نوعية في مجال الكهرباء، حيث تم إنشاؤها على طراز يتم استخدامه لأول مرة على مستوى العالم بأحدث تكنولوجيا وأعلى كفاءة، حيث تصل كفاءة توليد الطاقة من هذه المحطات إلى 60%.

وأشار الوزير إلى أنه جار حاليا إنشاء عدة محطات محولات جديدة وتوسعة المحطات الحالية ومد خطوط نقل كهرباء حديثة وتطوير شبكات التوزيع بتكلفة تبلغ 37.5 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة، وذلك في كل أنحاء الجمهورية.

وقدم شاكر أيضا تقريرا حول حجم الأعباء التي تتحملها الدولة لدعم الطاقة الكهربائية والتي ارتفعت خلال الفترة الأخيرة جراء تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود من 30 مليارا إلى 65 مليار جنيه سنويا.