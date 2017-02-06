القاهرة ـ خديجة حمودة ووكالات

كشفت صحف جزائرية عن قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بجولة الى كل من تونس والجزائر منتصف الشهر الجاري لبحث مستجدات الأزمة الليبية والتحضير لتنظيم مؤتمر للحوار الشامل والمصالحة الوطنية الذي سيجمع كل مكونات المجتمع الليبي.

ومن المنتظر أن يزور السيسي تونس قبل الجزائر للقاء الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ولعقد اجتماع تنسيقي يسبق زيارته للجزائر.

من جهه اخرى، تقدم عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين حامد المحامي بإنذار على يد محضر ضد رئيس مجلس النواب د.علي عبدالعال بصفته، والمقيد تحت رقم 2614.

وطلب مقدم الإنذار من عبدالعال بالتنازل عن الزيادة في ميزانية مجلس النواب التي أقرت وتقدر بأكثر من مليار جنيه عن العام السابق، وذلك نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد والتي تستدعي وتوجب على كل مخلص في هذا البلد أن يسهم في دعم الميزانية العامة للدولة حتى نصل إلى شاطئ الأمان، خصوصا أن أعضاء مجلس النواب قد أتوا إلى المجلس وقد أنفقوا أموالا طائلة للحصول على العضوية وأنهم ليسوا في حاجة إلى زيادة مكافآتهم في الوقت الذي تئن فيه جموع الشعب من الفقر والجوع وارتفاع الأسعار.

ومن المقرر أن يتوجه محضر السيدة زينب لتسليم الإنذار لرئيس مجلس النواب.

الى ذلك، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 68 لسنة 2017 بشأن استمرار مشاركة بعض عناصر القوات المسلحة السابق إرسالها في مهمة قتالية خارج حدود البلاد للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، وذلك عقب موافقة مجلس النواب على القرار، وأشار القرار إلى أن تمديد مهمة القوات المصرية يأتي في إطار تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية.

هذا، وشهد وزير الدولة للإنتاج الحربي د.محمد العصار توقيع بروتوكول تعاون بين كل من الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة بيلاروسية ووكيلها في مصر الشركة الدولية للصناعات والمشروعات يهدف إلى إنشاء مصنع لإنتاج مركبات للنقل الثقيل بالتعاون مع شركات الإنتاج الحربي بما تمتلكه من إمكانات تكنولوجية وبشرية في مجال تصنيع معدات وعربات النقل.