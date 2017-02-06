ناهد إمام ـ عاطف رمضان

استقر الدولار في البنوك العامة والخاصة مسجلا متوسط 19 جنيها للبيع، كما استقر في السوق الموازية مسجلا 20.10 جنيها، فقد سجل في بنك إتش إس بي سي مصر 19 جنيها للبيع و18.75 جنيها للشراء كما بلغ في البنك الأهلي الكويتي «بيريوس» 18.85 جنيها للبيع و18.75 جنيها للشراء، كما سجل سعر البيع في البنك الأهلي المصري 18.35 جنيها للبيع و18.30 جنيها للشراء.

هذا، وقد تراجع سعر صرف الدينار مسجلا 59.95 جنيها للشراء و60.20 جنيها للبيع وعلى مستوى التحويلات بلغ سعر تحويل الدينار 59.95 جنيها للشراء و60.20 جنيها للبيع.

وفي الكويت، بلغ تحويل الـ 1000 جنيه إلى مصر في تداولات امس بين 16.550 و16.640 دينارا، أما الـ 1000 جنيه مصري كاش فتم تداولها بـ 17.750 دينارا، وكان سعر الدولار قد تداول في أسواق الكويت امس بـ 0.3054 دينار.

الى ذلك، كشف نائب رئيس بنك مصر عاكف المغربي أن حصيلة مصرفه من شهادات الادخار ذات عائد 16% و20%، ارتفعت إلى 88 مليار جنيه، منذ طرحها وحتى الآن.

من جهة أخرى، قالت مصادر بوزارة المالية المصرية امس إن ياسر صبحي مساعد وزير المالية للسياسات المالية استقال من منصبه بالوزارة للانتقال للعمل كخبير استشاري بصندوق النقد الدولي اعتبارا من منتصف فبراير الجاري.

وأضاف أحد المصادر في اتصال هاتفي مع «رويترز» أن صبحي «سيعمل مستشارا لصندوق النقد بوحدة السياسات المالية بوزارة المالية السعودية».