القاهرة - هالة عمران

شهد اجتماع الحكومة أمس الأول حالة من الترقب والقلق بين بعض الوزراء بسبب التعديل الوزاري المرتقب، فيما تعامل البعض الآخر بشعار العمل حتى آخر لحظة، وتبادل حوارات جانبية، سواء بشأن ملفات العمل المشتركة أو ما يتردد من أسماء الراحلين عن الحكومة.

هذا وتعكف الحكومة حاليا علي عملية تقييم مصغرة لعدد من الوزراء، ممن سيدخلون ضمن التعديل الوزاري المرتقب الاعلان عنه في 12 فبراير، وذلك استغلالا للوقت الحالي بعد تأجيل إعلان التعديل حيث من الوارد عقد جلسة استثنائية أو طارئة من البرلمان لمناقشة التعديل عند ارساله من قبل رئيس الحكومة خلال الأسبوع الجاري.

وحسب مصادر متابعة لـ «الأنباء» فقد نم إعداد قائمة الوزراء الـ 9 أو الـ 10 المتوقع خروجهم في التعديل، ولكن قد يدخل بورصة التعديلات وزراء آخرين خلال الأيام المقبلة في ضوء ما يتم الآن من مراجعة شاملة لأداء كافة الوزراء.

التجديد النصفي للصحفيين

من جهه اخرى، قال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة قرر في اجتماعه، مساء السبت، برئاسة النقيب يحيى قلاش، مخاطبة مجلس الدولة بتكليف قضاة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي للنقابة المقرر لها الجمعة الأولى من مارس المقبل.

وأوضح عبدالرحيم أن المجلس ناقش خلال الاجتماع المذكرات المقدمة من قبل عدد من الزملاء يطالبون فيها بتطبيق قانون النقابة بإشراف أعضاء من الجمعية العمومية على الانتخابات، مؤكدا أن المجلس قرر أن يتولى الأعضاء الستة الباقون وعدد من شيوخ المهنة تلقى طلبات الترشيح وفحص الطعون والتنازلات وتولى مهمة التنسيق مع مجلس الدولة بتكليف عدد من القضاة للإشراف على إجراء العملية الانتخابية والفرز.

ونوه أن المجلس قرر عقد اجتماع آخر خلال أيام، لمناقشة الميزانية، لافتا إلى أن المجلس طالب الإدارة المالية بالنقابة تسليم الميزانية قبل الاجتماع بـ 48 ساعة للاطلاع عليها.