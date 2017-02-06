دش: تلقى رئيس هيئة مهمة ارتكب خطأ صارخا حرم به سكان محافظة مجاورة للقاهرة من المياه لمدة 50 ساعة نتيجة أخطاء فنية غير مسبوقة، دش بارد جدا من مسؤول كبير، ويقال انه مريض سياسيا ويلازم الفراش بعد علقة الخميس في الشارع طوال الليل.

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مصادفة: أدوية علاج الانفلونزا والبرد الشديد اختفت من الصيدليات ولو بالصدفة وجدت فستكون علبة او اتنين في صيدلية بحارة محدش بيزورها.. وطبعا السبب معروف مع موجة البرد الشديدة التي تعاني منها مصر الآن.

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للنهاية: ناصحون مقربون لنائب يطلق على نفسه «المضطهد برلمانيا» يطالبونه بتقديم استقالته من البرلمان ولكنه مصمم على استكمال معارك المواجهة حتى النهاية ويتحدى أن يكون قد ارتكب التزوير في أوراق رسمية كما يقولون.

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غش: شركة السجاير بالجيزة ضحكت على المستهلكين وأخفت سجائر البوكس بسعر 12.5 للعلبة وصنعت سيجارة اخرى بعلبة مختلفة ولكن بنفس توليفة البوكس ورفعت سعرها الى 14.5 جنيها للعلبة!

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تحفظ: عدد من اعضاء البرلمان تحفظ على استضافة احدى القنوات الفضائية الشهيرة لقيادة برلمانية كبيرة على شاشتها لأنه مطلوب لرفع الحصانة عنه لاستيلائه على 60 فدانا من أراضي الدولة.

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وقف: يقولون داخل اروقة مجلس النواب انه سيتم وقف التعيينات لموظفين جدد في الأمانة العامه للبرلمان او حتى العقود المؤقتة ويتردد بقوة انه تم وقف تعيين ابناء النواب وأقاربهم خاصة بعد تزايد عدد العمالة في البرلمان مؤخرا.