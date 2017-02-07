القاهرة - مجدي عبدالرحمن

تلافيا للتصادم مع احكام الدستور، فاجأ أعضاء مجلس النواب المرشحين لحقائب وزارية في التعديل الوزاري المرتقب بطلب عقد «INTERVIEW» للمرشح مع اللجنة البرلمانية التي تقع في نطاق اختصاصه للتحاور حول خططه المستقبلية قبل أن يتم التصويت على المرشحين لتولي الحقائب الوزارية في إطار توسيع قاعدة الرقابة البرلمانية على تعيين الوزراء وتسجيل تعهداته بتحقيق برامجه وفقا للإمكانيات المادية المتاحة.

وعلمت «الأنباء» ان رئيس الحكومة شريف اسماعيل انتهى فعليا من اختيار حاملي الحقائب الوزارية في التعديل الوزاري الجديد الذي سيتم طرحه للتصويت البرلماني الأحد القادم، وعلمت «الأنباء» ان هناك عمليات دمج للوزارات ترشيدا للنفقات ولسرعة الأداء تماشيا مع متطلبات المرحلة القادمة، ومن المتوقع ان يكون الدمج على النحو التالي: وزارة الاستثمار وقطاع الاعمال العام، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة السياحة والثقافة والاثار، وزارة القوى العاملة والهجرة والمصريين في الخارج، وزارة الزراعة والري والموارد المائية، وزارة الصحة والسكان، وزارة العدل والشؤون القانونية ومجلس النواب، وزارة التنمية المحلية والبيئة على ألا تمس الوزارات السيادية وهي الدفاع والخارجية والداخلية بأي تغيير.

تعليق إضراب الصيادلة

الى ذلك، وافق وزير الصحة د.احمد عماد الدين على جميع طلبات نقابة الصيادلة خلال اجتماع الثلاث ساعات الذي جمعه ونقيب الصيادلة د.محيي عبيد ووفد من النقابة ورئيس لجنة الصحة البرلمانية النائب د.محمد العماري، حيث تقدم نقيب الصيادلة ببعض الطلبات التي تشمل صدور قرار وزاري بشأن تنظيم غسل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية والعمل بقرار 200 لعام 2012 واستمرار الوضع القائم بقرار هامش ربح الصيدلي لحين الانتهاء من إعادة صياغة القرار الجديد بمشاركة النقابة، وقد وافق وزير الصحة على الطلبات سعيا لإعلاء مصلحة المريض.

بدوره، أعلن أمين عام النقابة إلغاء الإضراب الكلي الذي كان مقررا يوم الاحد القادم، اما وكيل لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان د.أيمن أبو العلا فأكد أن مشكلة الأدوية المرتجعة تم حلها بين شركات الأدوية والصيادلة، مشيرا الى ان تفعيل لجنة تسعير الدواء التي وعد بها رئيس الوزراء سيكون الحل الأمثل لأنها ستحدد نسبة الصيدلي والمصنع وتصلح التشوهات في منظومة الدواء.

تقويم أداء العاملين

الى ذلك، قال مستشار وزير التخطيط د.طارق المصري لـ«الأنباء» ان تعيين القيادات بالجهاز الإداري للدولة سيكون من خلال مقابلات أمام لجان مكونة من خبراء وأساتذة وقيادات عليا نصفها من داخل الحكومة والنصف الآخر من خارج الهيكل الحكومي، وقال ان نظام تقويم أداء العاملين سيتم من خلال مشاركة الموظف في تقييم نفسه بنسبة 10% من التقييم الكلي على ان يكون للمدير حق التقييم للموظف بنسبة 50% وللادارة الـ 40% المتبقية.

وأضاف ان الترقية في القانون الجديد ستكون كل 3 سنوات والانتقال بين الدرجات سيكون دون زيادة مالية حتى خلو الدرجات الأعلى، واشار الى رصيد الاجازات الاعتيادية في قانون الخدمة المدنية الجديد سيحصل عليه الموظف دون أي دعاوى قضائية، موضحا ان الموظف اذا كان لديه نحو ألف يوم او يزيد من الاجازات فسيصرفه عند الخروج للمعاش.

ذابح قبطي الإسكندرية للمفتي

قضائيا، قضت محكمة جنايات الإسكندرية، امس الاول بإحالة عادل عبدالنور عسلية، المتهم بذبح المواطن القبطي يوسف لمعي إلى المفتي وقررت المحكمة تحديد جلسة 9 مارس للنطق بالحكم، وقد اعترف المتهم خلال جلسة المحاكمة بارتكاب الجريمة رافضا توكيل محام للدفاع عنه.

تجارة سوداء بالعملة

وأمنيا، نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وبحوزتهما نحو 50 ألف دولار ومليوني جنيه وذلك بعد ورود معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام كل من المدعو «حاتم ا.ع» «34سنة موظف بأحد البنوك الاستثمارية» مقيم بمحافظة القاهرة، والمدعو «شفيق م.ا» «38سنة سائق» مقيم بمحافظة الجيزة، بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء.