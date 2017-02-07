القاهرة - خديجة حمودة

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي امس اجتماعا مع عدد من قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للشرطة، وذلك بحضور وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول صدقي صبحي ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار لبحث تطورات الأوضاع الأمنية في كل أنحاء الجمهورية، ومراجعة التدابير والخطط الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة والشرطة لملاحقة والقبض على العناصر الإرهابية التي تستهدف أمن المواطنين وزعزعة استقرار البلاد.

وقد وجه السيسي باستمرار التنسيق الكامل بين القوات المسلحة والشرطة، مؤكدا ضرورة التحلي بأعلى درجات الحيطة الأمنية والاستعداد القتالي لإحباط محاولات الجماعات الإرهابية لتهديد أمن وسلامة المواطنين، كما وجه بمواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت الحيوية ومؤسسات الدولة في كل أنحاء الجمهورية بما يضمن الحفاظ على أمن الوطن، مشيرا إلى أهمية الاستمرار في بذل المزيد من الجهد في التدريب والحفاظ على اللياقة البدنية والروح المعنوية العالية للقوات، وصولا إلى أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لتنفيذ أي مهام توكل إليهم لحماية أمن مصر القومي.

الى ذلك، اعلن الجيش امس تصفية 14 إرهابيا وتدمير مخازن أسلحة وذخيرة للإرهابيين في تبادل لاطلاق النيران خلال اعمال تمشيط ومداهمة مناطق جبلية بوسط سيناء.

وقال المتحدث العسكري الرسمي العقيد تامر الرفاعي ان قوات من الجيش الميداني بالتعاون مع القوات الجوية دمرت خلال اعمال التمشيط 5 عربات مفخخة ودراجة نارية وعددا من الملاجئ والمخازن تحت سطح الأرض تستخدم كمأوى للعناصر التكفيرية، مشيرا الى العثور بداخل هذه الملاجئ والمخازن على عدد من الأسلحة والذخائر وأجهزة اتصال واحتياجات ادارية خاصة بهذه العناصر فضلا عن مخزن جبلي للوقود وآخر به نبات البانجو المخدر المعد للتوزيع.

واضاف انه تم القاء القبض على 10 من المطلوبين والمشتبه بهم والتحفظ على 4 عربات مختلفة الأنواع و6 دراجات نارية من دون تراخيص وابطال مفعول عشر عبوات ناسفة.

من جهة اخرى، تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي مراحل الإعداد والتدريب القتالي للفرد المقاتل لعناصر المدفعية، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة خطط التدريب القتالي لكل التشكيلات والوحدات والتأكد من قدرتها على تنفيذ مختلف المهام بدقة وكفاءة عالية، كما ناقش مع عدد من الأطقم التخصصية والفنية أسلوب تنفيذ المهام والواجبات المكلفين بها ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة.

وأشاد بالأداء المتميز الذي وصلت إليه عناصر المدفعية من مهارات ميدانية عالية، ومستوى راق في الإعداد والتدريب للفرد المقاتل والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة القتالية واستخدام أحدث النظم في الأسلحة والمعدات.