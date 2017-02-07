صدام: مواجهة متوقعة بين هيئة دينية وعدد من النواب حول ملف الطلاق الشفوي وتوثيقه بعد أن كشف نائب يتولى هذا الملف انه من حق البرلمان أن يشرع ما يرى انه حفظا لحقوق المرأة.

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المترو: يبدو أن تذكرة المترو عادت الى الصورة من جديد ويسعى البعض من مسؤولي شركة تشغيل المترو إلى إحياء ملف زيادة سعر التذكرة وهناك مقترحات مستجدة بتقسيم السعر إلى شرائح بعدد من المحطات.

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عجبي: بعد ان قررت الحكومة طرح بيض المائدة بسعر جنيه للبيضة الواحدة سارع القطاع الخاص إلى رفع سعر البيض البلدي إلى جنيه ونصف دفعة واحدة ولكن اخطر من كده ان التجار يشتروا البيض من منافذ الحكومة ويبيعها بجنيه ونصف.

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منظرة: رئيس لجنة برلمانية تخصصها الشباب والرياضة وهو من رجال الأعمال قرر دعوة الفريق القومي لكرة القدم لحفلة شاي في اكبر فنادق العاصمة مكافأة لهم على الأداء الجيد في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

اعتراض: نائــب كـــشف العــذرية ابلـغ عدد من النواب المقربين له رفضه المثول أمام لجنة القيم للتحـــقيق مــعه باعتبار انه لم يرتكـــب جريمة وتعامل مع الواقع ويرفض اي عقوبة توقع عليه علشان هو صريح يعني ولغاية الآن محدش عارف ايه اللى حيحصل.

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لبن: مباراة الأولى من نوعها بين عبوات اللبن من مختلف الشركات واللبن السايب الذي يباع في محلات الألبان، كلما ارتفع سعر العبوة جنيها يرتفع البلدي، وهو الأرخص، جنيها ايضا، والضحية طبعا هو المستهلك الغلبان فقد وصل سعر العبوة 14 جنيها، وكيلو اللبن السايب 12 جنيها.. ولسه!

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استعجال: 3 من الوزراء الذين رشحتهم البورصة لمغادرة الحكومة في التعديل الوزاري زهقوا من الانتظار وعدم حسم موقفهم وطلبوا بالفعل انهم يمشوا بقى ولكن رئيس الحكومة نفى خروجهم من التعديل وقال حرفيا «استنوا انتم مستعجلين كده ليه».