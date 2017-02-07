القاهرة - ناهد إمام

بعد فشل المفاوضات مع شركة «CSCEC» الصينية، أصبح من المقرر تنفيذ الحي الحكومي ومنطقة الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة بأيد مصرية من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووزارة الإسكان للتنسيق والتعاون المشترك، والاستفادة من خبراتهما في التعامل مع شركات المقاولات المصرية.

فقد أعلن رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أيمن إسماعيل، التوصل إلى اتفاق نهائي يرضي الطرفين بشأن سعر تنفيذ المتر المربع، وأن شركة العاصمة حصلت على أسعار أقل من السعر المتوصل إليه من شركات المقاولات المصرية، خاصة أن الشركة الصينية، لم تستكمل جهازها التنفيذي بمصر، وكانت ستعتمد على شركات مقاولات مصرية، وهو ما رفع قيمة عرضها، عن التفاوض مباشرة مع شركات المقاولات المصرية، وبالتالي سيتم الاعتماد في تنفيذ الحي الحكومي على شركات المقاولات المصرية بوجه عام.

ومن ناحية أخرى أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة د. مصطفى مدبولي عن الطرح الأول لقطع الأراضي الاستثمارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يتم طرح قطع أراض بمساحات تبدأ من 50 فدانا حتى 500 فدان، باشتراطات بنائية مميزة، لإقامة نشاط عمراني متكامل، موضحا أنه سيتم البدء في شراء كراسات الشروط يوم الأحد الموافق 12/2/2017، من مقر شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (فندق تيوليب - حي النرجس - التجمع الخامس بوابة 4 - مدينة القاهرة الجديدة).

وأضاف مدبولي «أن شركات المقاولات التي ستدخل العمل في المشروع لن تخرج، وستستمر في تنفيذ الأعمال لسنوات طويلة، وهذا المشروع يفتح بيوت الآلاف».