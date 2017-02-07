ناهد إمام ـ عاطف رمضان

أعلن البنك المركزي أن تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت 15.4% لتسجل 1.6 مليار دولار في ديسمبر 2016 وذلك من 1.4 مليار في ديسمبر 2015، وبهذا يصل إجمالي تحويلات الربع الأخير من 2016 إلى 4.6 مليارات دولار بزيادة 11.8% من 4.1 مليارات دولار في الفترة المقابلة من 2015.

الى ذلك تراجع الدولار بشكل ملحوظ في البنوك العامة والخاصة مسجلا متوسط 18.65 جنيها للبيع، كما انخفض في السوق الموازية مسجلا 19.50 جنيها، فقد سجل في بنك إتش إس بي سي مصر 18.65 جنيها للبيع و18.40 جنيها للشراء.

هذا، وقد تراجع سعر صرف الدينار مسجلا 60.30 جنيها للشراء و60.80 جنيها للبيع وعلى مستوى التحويلات بلغ سعر تحويل الدينار 60.31 جنيها للشراء و60.79 جنيها للبيع.