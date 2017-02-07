بثت شركة التلفزيون الروسية، وعلى مدار جميع النشرات الإخبارية امس عبر قنواتها «روسيا 24 وروسيا 1 والإخبارية فيستي» إلى جانب القنوات المحلية التي يصل عددها نحو 90 قناة، رسائل التحقيق المصور الذي أجراه فريق التصوير الذي أوفدته شركة التلفزيون الروسية إلى مصر نهاية الأسبوع الماضي برئاسة سيرجي بوشكوف رئيس مكتب القناة في الشرق الأوسط.

وأوضح المكتب الإعلامي للسفارة المصرية بموسكو أن الرسائل تضمنت الإشارة إلى البعثة الروسية الجديدة لتفقد المطارات المصرية للتأكد من أمنها وسلامتها قبل إصدار أوامر استئناف الطيران مع مصر وحرص المذيع في هذا الصدد إلى الإشارة إلى أن المواطنين الروس يتابعون أنباء البعثة الروسية بشغف كبير على أمل العودة إلى شواطئ مصر التي وصفها بالدافئة والكريمة.

وحرص المذيع في استوديو الأخبار في موسكو على التذكير بأنه قبل الحادث الإرهابي، الذي أدى إلى سقوط الطائرة الروسية ومصرع 225 شخصا، كانت مصر هي أكثر المقاصد السياحية للشعب الروسي، حيث كان عدد السياح الروس الذين يزورون مصر كل عام يتعدى 2.5 مليون فرد.

وأضاف «أنه إذا كان المصريون ينتظرون عودة الروس إلى المنتجعات المصرية، فالروس من جانبهم ينتظرون بدرجة لا تقل فتح المسار المصري من جديد للتمتع بالاستجمام في هذا البلد».

وحاول التلفزيون الروسي من جانبه أن يقدم للمشاهد تجربة تفقدية أخرى موازية لعمليات التفتيش التي يقوم بها الخبراء الروس في المطارات المصرية.

ووفقا لرسالة بوشكوف فإن ما يتردد على البوابات الجوية لمصر من خلال مطاري شرم الشيخ والغردقة سيكتشف اليوم حيث إنهما تحولا إلى ما يشبه القلاع الحصينة حيث النقاط الأمنية تنتشر في كل مكان بدءا من المحاور الرئيسية الخارجية المؤدية إلى المطارين ولم يكن من السهل على فريق التصوير التواجد في هذه الأماكن والتصوير إلا بمساعدات قوية وكريمة من السلطات المصرية المختلفة.

ويضيف أن النظام الأمني حول المطارات أشبه ما يكون بالزجاجة بحيث لا يمكن لأحد اجتياز هذه الزجاجة إلا عن طريق عنقها الضيق حيث يتم تفتيش السيارات والأمتعة ووثائق الركاب قبل السماح لهم بالدخول إلى المحيط الخارجي للمطار.

وشملت الرسالة استعراض للإجراءات الأمنية الأولية قبل دخول محيط المطار من حيث تسجيل اسم سائق المركبة وتفتيش المركبة بالكلاب المتخصصة والمعدات الفنية المختلفة.

وتضمنت الرسالة حديث سلام هاشم المسؤول عن الأمن في المطارات المصرية في القاهرة وشرم الشيخ والغردقة الذي حرص على مرافقة بعثة التلفزيون الروسي بنفسه والذي أوضح أن المطارات مزودة بكاميرات مراقبة في المنطقة المحيطة بالمطار والمحاور الرئيسية المؤدية إليه وعند المداخل وداخل المطار وأماكن خدمة الركاب والأمتعة وحتى مهبط الطائرات.