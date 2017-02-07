القاهرة - هالة عمران

قال رئيس مجلس الوزراء م. شريف إسماعيل: إن اعتذار المرشحين للحقائب الوزارية لا علاقة له بضعف المرتبات، مبينا أن لكل مرشح وجهة نظر.

وحول ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق، قال إسماعيل: إن الحكومة من حقها عن طريق هيئة السلع التموينية أن تستورد أي منتج لضبط الأسواق وان هيئة السلع التموينية بموجب القانون معفاة من الجمارك، لافتا إلى أنه ستتم زيادة كميات الدواجن المستوردة لتغطية السوق.

وحول تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام قال إنهم يجهزون العديد من القوانين من بينها قانون الإعلام ولابد من تشكيل المجالس أولا، ثم لائحتها التنفيذية، وهم بصدد الانتهاء منها.

إلي ذلك، تنتظر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب إقرار التعديل الوزاري وذلك لمناقشة 4 مشروعات قوانين تتعلق بمرتبات ومعاشات الوزراء والمسؤولين وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة نظرا لارتباط مناقشة هذه القوانين بحضور 5 وزراء.

من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس نقابة الصحفيين حاتم زكريا، إن مجلس النقابة قرر مخاطبة مجلس الدولة لتشكيل لجنة قضائية لمتابعة انتخابات التجديد النصفى المقرر إجراؤها في مارس المقبل، مضيفا أن أعضاء المجلس الذين لا يقع عليهم التجديد النصفي، هم من يقومون بإدارة العملية الانتخابية للصحافيين، بالإضافة إلى 10 من قدامى أعضاء الجمعية العمومية.

وكان مجلس نقابة الصحفيين، قد قرر فتح باب الترشح لانتخابات النقيب والتجديد النصفى لستة من أعضاء مجلس النقابة، لمدة 5 أيام اعتبارا من السبت 11 فبراير وحتى الأربعاء 15 فبراير.