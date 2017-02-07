٭ تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء أولى جلسات الدعوى المقامة للطعن على قرار موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المبرمة بين مصر والمملكة العربية السعودية والتي تم بمقتضاها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية وإرسالها إلى مجلس النواب.

٭ تستأنف محكمة جنايات القاهرة محاكمة 739 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتصدرهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعدد من العناصر الموالية لهم في قضية الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر.

٭ يدشن د.أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام خطة إنقاذ وتطوير شركة الحديد والصلب في أول زيارة له للشركة بعد إرجائها من يوم الأحد الماضي.

٭ يبدأ مركز بداية التابع للهيئة العامة للاستثمار ولمدة يومين ورشة عمل حول إعداد دراسات الجدوى وخطط العمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمقر المركز بمدينة نصر، وذلك في إطار سعي المركز لتنمية خدمات الأعمال التي يقدمها لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع خبراء مركز القاهرة لقياسات التنمية.

٭ تعقد اليوم الثلاثاء بمعرض الكتاب الدولي ندوة حول «الأزهر ودوره في صناعة الشخصية المصرية من 2011 وحتى اليوم».

٭ يوقع محافظ مطروح اللواء علاء أبوزيد، العقود النهائية لـ 3 مشروعات استثمارية سياحية وعمرانية كبرى، بقيمة 2 مليار جنيه، وذلك استكمالا لعقود المشروعات التي تم توقيعها كنتاج للمؤتمر الاقتصادي الأول الذي عقد بمطروح في شهر أكتوبر 2015، ليصل عدد المشروعات الاستثمارية التي تم توقيع عقودها النهائية ويتم البدء في تنفيذها إلى 20 مشروعا بتكلفة استثمارية 120 مليار جنيه.

٭ تنظم غرفة القاهرة التجارية ندوة تتضمن ورشة عمل لمناقشة سبل التحول إلى الإضاءة الموفرة بالقطاع التجاري تماشيا مع خطة الدولة.

٭ تعقد لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة حسن حسين رئيس اللجنة اجتماعا موسعا، بحضور شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية.

٭ يستضيف جاليري النيل بالزمالك معرضا للفنانة التشكيلية الكويتية منى الدويسان، تحت عنوان «فارس الشرق»، ويستمر المعرض حتى 23 فبراير الجاري.

٭ يقام حفل توقيع كتاب «سيدنا» للدكتور محمد أمين عبد الصمد، الذي يحتوي على مسرحيتين له هما «حوحو ملكا» و«سيدنا»، بمقر اتحاد الناشرين العرب بجوار مقر إصدارات الهيئة العامة للكتاب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

٭ يضع محافظ دمياط د.إسماعيل عبدالحميد طه، حجر أساس لبناء مدرستي الإمام محمد عبده الابتدائية، والإمام مالك بإدارة دمياط التعليمية.

٭ تعقد اللجنة المنظمة لبطولتي العالم لسيدات الإسكواش، وبطولة الجونة الدولية المفتوحة رجال، مؤتمرا صحافيا اليوم، بفندق «فيرمنت نايل سيتي»، للإعلان عن تفاصيل البطولتين، بالإضافة للإعلان عن انطلاق واستضافة بطولة الأساتذة المفتوحة لكبار السن التي تقام لأول مرة في الجونة، على هامش بطولتي العالم والجونة الدولية المفتوحة.

٭ تناقش الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة د.محمود عبدالمقصود في اجتماعها اليوم الآثار المترتبة المترتبة على الإضراب الذي تدعو إليه النقابة العامة للصيادلة، والآثار المترتبة على ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى متابعة تفعيل إنشاء شعب أصحاب الصيدليات بالمحافظات.

٭ تستقبل جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة م.على عيسى رئيس الجمعية وفدا من جمعية التنمية الكورية لرجال الأعمال لبحث التعاون المشترك بين القطاعي الخاص المصري والكوري من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعتين بحضور يون سون جو، السفير الكوري بالقاهرة والمستشار التجاري الكوري بالسفارة.

٭ يستقبل محافظ الدقهلية حسام الدين إمام اليوم المواطنين الراغبين في عرض مشكلاتهم وطلباتهم في إطار لقاء مفتوح بحضور القيادات التنفيذية والمحلية وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة كما ستبدأ في السادسة من مساء اليوم احتفالات المحافظة بعيدها القومى حيث يتوجه المحافظ حسام الدين امام إلى ميدان السادس من أكتوبر بوسط مدينة المنصورة حيث يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء ويقوم بإيقاد الشعلة إيذانا ببداية الاحتفالات ويعقب ذلك حضور العرض الفني الذي يقيمه قصر ثقافة المنصورة ويتضمن «أوبريت بعنوان طريق النصر وفقرات موسيقية وغنائية واستعراضية» بقاعة الاحتفالات بديوان عام المحافظة.