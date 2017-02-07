القاهرة - ناهد امام

تنطلق فعاليات ملتقى«بناة مصر» في دورته الثالثة في 14 مارس المقبل، والذي يأتي هذا العام تحت عنوان «المشروعات القومية.. رؤية وطنية للمستقبل»، بحضور رئيس مجلس الوزراء م.شريف إسماعيل لمناقشة قدرة الحكومة والقطاع الخاص على اقتناص كل الفرص الاستثمارية التي ستوفرها تلك المشروعات وكيفية الاستثمار فيها والحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين ومردودها على الاقتصاد المصري، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه الاستثمار في تلك المشروعات للعمل على مواجهتها، لخلق مناخ استثماري جاذب وقادر على تحقيق التنمية.

ويشهد الملتقى الذي ينظمه الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء إعلان الدولة عن الخطط التشغيلية للعديد من المشروعات التنموية التي تم تدشينها خلال العام الحالي، ومناقشة تحديات التمويل والطاقة وتوافر مواد البناء، ووضع استراتيجية وخريطة واضحة لتنظيم وتوجيه شركات المقاولات المصرية نحو الاستثمار فيها، والعمل على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بمساعدة الشركات على التوجه لتطبيق حلول الاستدامة والبناء الحديث للمشروعات والمنشآت بما يدعم الاقتصاد الوطني.