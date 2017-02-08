وزير الطيران: المطار جاهز من اليوم لاستقبال أي جثامين يتم شحنها

نزيه: الأولوية لـ «مصر للطيران» لشحن الجثامين من منطلق المسؤولية الوطنية

أحمد سعد: شركات الطيران غير مسموح لها حتى الآن بنقل الجثامين

أسامة أبوالسعود

أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم عن نجاح جهود الوزارة في فتح مطار سوهاج لاستقبال جثامين المصريين المتوفين بالخارج لأول مرة في استجابة لطلبات المواطنين بالخارج وتحديدا من الكويت الذين تقدموا بها للوزارة خلال زيارتها إلى البلاد العام الماضي.

واعتبرت السفيرة نبيلة مكرم في اتصال هاتفي مع «الأنباء» أنها تبنت خلال الأشهر الماضية حل هذه القضية الإنسانية عقب طلب من عشرات المصريين بالكويت على هامش زيارتها العام الماضي، حيث أكدوا أنه لا يتم السماح بشحن جثامين المتوفين من ابناء الصعيد العاملين بالخارج إلى مطار سوهاج ويضطر أهل المواطن إلى استخدام مطار القاهرة أو الأقصر ثم الطريق البري لمحافظته ثم لقريته، وغالبا تحدث حوادث تسبب سقوط ضحايا نظرا لطول الطريق والسرعة لدفن المتوفى، مما يضاعف من صعوبة الموقف إضافة إلى الحزن على الفقيد.

وعلى الفور بدأت وزيرة الهجرة جهودها، التي بدأت برحلة مكوكية لمحافظة سوهاج لعدة ساعات، حيث التقت بالمحافظ، وتعرفت على الفور على المعوقات التي تواجه شحن الجثامين لمطار سوهاج مباشرة وأهمها عدم وجود قرية بضائع أو حجر صحي، ثم بدأت في مفاوضات مع وزارة الطيران لتذليل تلك العقبات ومتابعة تنفيذ الخطوات الإجرائية مع كل من وزارة الطيران والصحة والمحافظة، حتى تم اليوم إعلان السماح لأسر المتوفين بالخارج شحن الجثامين مباشرة إلى مطار سوهاج.

واكدت مكرم ان هناك تنسيقا وتعاونا كاملا بين أعضاء الحكومة لحل أي مشكلة تعترض طريق المصريين في الخارج وتحديدا من قبل وزارة الهجرة من خلال التواصل الكامل مع جميع الجهات المعنية لحلها في اقرب وقت ممكن.

وحول ما تردد حول ان عملية نقل الجثامين لن تكون الا عبر الناقل الوطني «مصر للطيران» فقط، قالت مكرم ان وزير الطيران فتح المجال أمام جميع شركات الطيران لنقل الجثامين عن طريقها وسيقوم بإصدار قرار رسمي بذلك خلال أيام.

وختمت بابتسامة تفاؤل: «اعطونا مهملة وهنحل جميع المشاكل بإذن الله».

من جهته، أكد وزير الطيران المدني شريف فتحي، أنه تمت الاستجابة للطلبات التي تقدمت بها وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وأصبح مطار سوهاج جاهزا من اليوم لاستقبال أي جثامين يتم شحنها، مشيرا إلى أن مطار سوهاج هو مطار دولي، يستقبل جميع خطوط الطيران من مختلف أنحاء العالم.

وقال إن التعاون مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نموذج للعمل الحكومي المتكامل بين الوزارات للوصول إلى الاستجابة لطلبات المواطنين.

من جانبه، اعرب المدير الإقليمي لشركة مصر للطيران في الكويت فتحي نزيه عن ترحيبه بالقرار الجديد الذي سيسهل كثيرا من عملية شحن الجثامين إلى محافظات وسط الصعيد وخاصة سوهاج واسيوط.

وقال نزيه لـ«الأنباء» أن الأولوية على رحلات مصر للطيران بين الكويت ومصر هي لشحن الجثامين، ومشددا على أن شركة مصر للطيران تنقل الجثامين من باب المسؤولية الوطنية والاجتماعية ولا يتم النظر اليها بأي منظور تجاري ولكن من منظور مسؤولية مصر للطيران الوطنية والمجتمعية.

وأشار إلى أن «مصر للطيران» تسير حاليا 3 رحلات يوميا إلى القاهرة بينما تسير رحلتين أسبوعيا إلى الأقصر يومي السبت والثلاثاء والأولوية على كل تلك الرحلات هي لشحن للجثامين تكريما لهم.

وأشار إلى أن «مصر للطيران» بالكويت توفر سعرا خاصا لمرافقي أي جثمان من ابناء سوهاج واسيوط المغادرين عن طريق مطار القاهرة الدولي. وبالنسبة لإعادة خط مباشر بين الكويت ومطار سوهاج قال نزيه: جار حاليا دراسة اعادة فتح خط مباشر من الكويت لمطار سوهاج وتمت مخاطبة المسؤولين في مصر بذلك وسيتم استعادة خط الطيران المباشر فور انضمام طائرات جديدة لأسطول مصر للطيران.

ومن جهته، قال مدير عام شركة مير العالمية للسياحة والسفر احمد سعد ووكيل شركتي «فلاي ايجيبت» و«اير كايرو» للطيران لـ«الأنباء» ان عملية نقل جثامين المصريين المتوفين في الكويت تقتصر فقط على الناقل الرسمي الوطني وهو شركة مصر للطيران لأنها الوحيدة المصرح لها بـ«الكارجو» وهو استصدار بوليصة شحن الجثامين، وغير مسموح حتى الآن بنقل الجثامين عبر الشركات التجارية إلى مصر.

ولفت إلى ان شركة مصر للطيران لا تسير رحلات مباشرة إلى مطار سوهاج منذ فترة وتقوم فقط الشركات التجارية المصرية والكويتية بتسيير الرحلات إلى مطار سوهاج.

ودعا سعد إلى ضرورة فتح المجال أمام الشركات التجارية لنقل الجثامين كناحية انسانية في المقام الأول ومشددا على انها ليست عملية تجارية أو ربحية ابدا.

بدوره، نقل محافظ سوهاج د.أيمن عبد المنعم أسمى آيات الشكر والتقدير للوزيرة نبيلة مكرم على جهدها المتواصل لتذليل كافة العقبات والاستجابة لمواطني محافظات الصعيد من العاملين بالخارج ومشيرا إلى أن تعداد محافظة سوهاج يبلغ نحو 5 ملايين نسمة بينهم نحو 300 ألف عامل بالخليج خاصة السعودية والكويت، إضافة إلى الآلاف بأوروبا، مضيفا أن أزمة شحن الجثامين مباشرة كانت من أهم المطالب مشيدا بقيامها بالتواصل المباشر مع جذور المشكلة وتفاصيلها والتواصل مع كل الجهات حتى أعلنت اليوم انتهاء إجراءات مديريات الصحة والطيران والمحافظة لاستقبال الجثامين مباشرة إلى مطار سوهاج.