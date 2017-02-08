قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة بالإعدام شنقا على متهمين في القضية المعروفة بـ «أحداث السفارة الأميركية الثانية»، كما عاقبت أيضا 14 متهما حضوريا في القضية بالسجن المؤبد، و6 متهمين آخرين غيابيا بالسجن المؤبد، ومتهم «حدث» بالسجن لمدة 10 سنوات.

وأسندت النيابة إلى المتهمين عددا من الاتهامات، من بينها «التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبدالنبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدي وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين».