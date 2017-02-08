القاهرة - خديجة حمودة

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد، بأن الوزير سامح شكري توجه مساء امس إلى العاصمة الأردنية عمان، حيث سيلتقي الملك عبدالله الثاني ناقلا له رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال إن شكري سيلتقي، خلال الزيارة أيضا، بكل من رئيس الوزراء الأردني د.هاني الملقي، ووزير الخارجية أيمن الصفدي، حيث سيتم التباحث حول العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، وسبل تنميتها وتطويرها للارتقاء بها إلى مستوى أكثر تميزا من التعاون والتنسيق بما يخدم مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين، مشيرا الى أن العلاقات المصرية - الأردنية تمثل محور ارتكاز رئيسيا في المنطقة العربية يستمد قوته من الثقل الإقليمي لكلا الدولتين.

وأضاف أبوزيد انه سيتم أيضا خلال الزيارة التشاور حول عدد من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعامل مع الأزمات التي تعاني منها المنطقة العربية وفي مقدمتها الأوضاع في سورية وليبيا واليمن والعراق، بالإضافة إلى مستجدات القضية الفلسطينية وجهود مكافحة الإرهاب والتطرف، فضلا عن التنسيق بشأن آليات دفع مسيرة العمل العربي المشترك استعدادا للقمة العربية القادمة التي ستستضيفها الأردن في شهر مارس المقبل.