القاهرة - خديجة حمودة

أشادت مصر بالانتقادات التي وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للإعلام بالتغاضي عن هجمات ارهابية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: ان «انتقاد البيت الأبيض لتجاهل الإعلام الغربي لـ78 اعتداء إرهابيا على مستوى العالم يستحق الإشادة».

واكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة احمد ابوزيد ان «موقف الادارة الأميركية في هذا الشأن يتفق مع الدعوات المتكررة التي أطلقتها مصر بضرورة تبني المجتمع الدولي لاستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، تتسم بالاتساق وعدم الانتقائية في جميع مكوناتها الأمنية والسياسية والثقافية والإعلامية وغيرها».

واتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب امس الأول وسائل الإعلام «غير النزيهة» بالتغاضي عن هجمات ارتكبها «ارهابيون إسلاميون متشددون»، من دون ان يقدم اي دليل على ما يقول.

ووزع البيت الأبيض بعدها قائمة بـ 78 هجوما، قال ان تنظيم داعش «نفذها او كان ملهما»، وقال ان معظمها لم يتلق التغطية الإعلامية اللازمة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أنه «من المؤسف أن الانتقائية والتحيز اللذين انتقدهما الرئيس الأميركي في بعض دوائر الإعلام الغربية في تناولها للأحداث الإرهابية لم يقتصر فقط على مجرد تجاهل بعضها، وإنما امتد ليشمل أسلوب التغطية الإعلامية لبعض تلك الاعتداءات».

وتابع «ففي الوقت الذي تم إبراز الدعم والتعاطف الدولي مع دول ومجتمعات تعرضت لعمليات إرهابية، وجدنا أصابع الاتهام والتقصير توجه إلى دول أخرى - مثل مصر - حينما تتعرض لعمليات إرهابية أودت بحياة العشرات، بل والمئات، مثل حادث سقوط الطائرة الروسية، أو حادث تفجير الكنيسة البطرسية الذي حاولت بعض دوائر الإعلام الغربية تصويره أنه يعكس تقصيرا من جانب السلطات المصرية في توفير الحماية للأقباط من أبناء الوطن».

وأعرب عن «تطلع مصر لأن تشهد المرحلة المقبلة نقلة نوعية في أسلوب تعامل المجتمع الدولي مع ظاهرة الإرهاب، وأن تنجح الولايات المتحدة الأميركية بما لها من قدرة على التأثير على المسرح الدولي في قيادة عملية المراجعة والتغيير المطلوبة».