القاهرة - ناهد إمام
واصل الدولار تراجعه في البنوك العامة والخاصة وتوقف شبه كامل للسوق السوداء وسط ترقب لما سيسفر عنه سعر الدولار من انخفاضات كبيرة مسجلا متوسط سعر البيع 18.65 جنيها.
وسجل سعر البيع في بنك إتش إس بي سي مصر 18.65 جنيها وللشراء 18.40 جنيها، كما بلغ في بنك الكويت الوطني 18.50 جنيها للبيع و18.40جنيها للشراء وسجل في البنك الأهلي المصري 18.35 جنيها للبيع و18.30 جنيها للشراء.
فيما سجل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه انخفاضا مسجلا 60.01 جنيها للشراء و60.21 جنيها للبيع.
وعلى مستوى التحويلات بلغ سعر تحويل الدينار 60.01 جنيها للشراء و60.21 جنيها للبيع.