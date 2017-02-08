القاهرة - مجدى عبدالرحمن

قال وكيل البرلمان سليمان وهدان في تصريح خاص لـ«الأنباء» ان جلسة الأحد القادم ستخصص للتصويت على المرشحين الجدد لشغل حقائب وزارية في التعديل الوزاري الجديد والذي يستلزم موافقة ثلتي أعضاء البرلمان على الأقل لإجازة المرشحين وذلك بحضور رئيس الحكومة شريف إسماعيل وعدد من الوزراء على ألا يحضرها المرشحون لعدم دستورية حضورهم حتى تأدية اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من ناحية اخرى، كشفت كواليس المشاورات التي اجراها شريف اسماعيل على مدار ما يقرب من شهر لاجراء التعديل عن ظهور ولأول مرة فكرة استعانة الحكومة بالعلماء المصريين في الخارج في تولي حقائب وزارية في التعديل الجديد في مواجهة حالات الاعتذارات الكبيرة عن قبول المنصب من ناحية وإظهار العين الحمراء لأولئك الذين لم يحسنوا أداء واجباتهم الوزارية للاستفادة من خبراتهم الا انه يتردد ان الغالبية منهم اعتذروا مفضلين ان يقدموا النصيحة والمشورة لمصر حينما تطلبها مع البقاء في أماكنهم.

وكان رئيس الحكومة قد استقبل أستاذ هندسة النقل في جامعة كارلتون الكندية د.عبدالحليم عمر وأستاذ التنمية المستدامة بجامعة أخن الألمانية هاني سويلم ود.علاء الصادق، أستاذ التخطيط وإدارة الموارد بجامعة الخليج العربي بالبحرين.