القاهرة ـ ناهد إمام

قرر البنك المركزي المصري إصدار مبادرة لدعم تجديد وإحلال الفنادق والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، حيث تقوم البنوك بإتاحة مبلغ 5 مليارات جنيه بسعر عائد 10% وبحد أقصى 10 سنوات وفقا للدراسة الائتمانية للعميل.

وأوضح «المركزي» أن هذه المبادرة تأتي في إطار الاهتمام المستمر الذي يوليه البنك المركزي المصري لقطاع السياحة بدءا من عام 2013 بإصدار مبادرات متتالية لدعم القطاع والعاملين فيه.

وفي ضوء المناقشات والاجتماعات التي تمت مؤخرا مع المستثمرين بقطاع السياحة للوقوف على مقترحاتهم لمساندة القطاع والاحتياجات الحالية لدعمه.

وأضاف أن أهم المحددات الاسترشادية للمبادرة تشمل أن يكون الغرض الأساسي من التمويل هو إجراء عمليات الاحلال والتجديد اللازمة لفنادق الاقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، وأن يقدم التمويل للعملاء المنتظمين، ومن أهم النقاط التي تم وضعها بهدف تشجيع الصناعات المحلية وترويجها هي ضرورة الالتزام بالاعتماد على المنتجات المحلية بنسبة 75% من إجمالي تكلفة عملية الاحلال والتجديد، مع الالتزام الكامل بتطابق عملية الاحلال والتجديد للمعايير والمواصفات الجديدة الصادرة عن وزارة السياحة، وذلك بهدف إجراء تجديدات على أعلى مستوى.

هذا، ويقوم البنك من خلال المبادرة بتمويل 75% من اجمالي تكلفة الاحلال والتجديد على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية 25%.