القاهرة - ناهد امام

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ان عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال شهر يناير 2017 بلغت 1445 شركة بإجمالي رأسمال 2.6 مليار جنيه مصري، توفر ما يقرب من 8075 فرصة عمل مقارنة بـ 1114شركة تم تأسيسها في ديسمبر 2017، برأسمال 1.48 مليار جنيه توفر 7500 فرصة عمل للمصريين.

وجاء ذلك في التقرير الدوري الذي تصدره الهيئة، حيث جاءت في المرتبة الأولى عدد 852 شركة تأسست وفقا للقانون رقم 8 لسنة 1997، بنسبة 59% وفي المرتبة الثانية عدد 593 شركة تأسست وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بنسبة 41%.

وينقسم رأسمال هذه الشركات إلى رأسمال مصري ويقدر 2.4 مليار جنيه مصري ويمثل 92% من إجمالي رأس المال، ورأس مال عربي ويقدر بـ 167 مليون جنيه مصري ويمثل 6.4% من إجمالي رأس المال ورأس مال أجنبي ويقدر بـ 42.5 مليون جنيه مصري يمثل 1.6% من إجمالي رأس المال.

ووفقا للتوزيع القطاعي، بلغ عدد الشركات ذات النشاط الصناعي 472 شركة بنسبة 32.7% من إجمالي عدد الشركات المؤسسة وعدد الشركات متعددة النشاط 454 شركة بنسبة 31.4% أما الشركات ذات النشاط الخدمي فبلغ عددها 373 شركة بنسبة 25.8% وشركات ذات النشاط الإنشائي بلغ عددها 55 شركة بنسبة 3.8%، بالإضافة إلى 56 شركة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.9%، وفى النشاط الزراعة عدد 18 شركة بنسبة 1.2% و14 شركه فقط في النشاط السياحي بنسبة 1%.