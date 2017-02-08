القاهرة ـ ناهد امام

شهد محافظ الاسكندرية اللواء رضا فرحات تكريم عميد قناصل الاسكندرية لوزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، بحضور11 قنصلا من دول العالم، ممثلين في قنصل دولة أميركا، والصين، وروسيا، وبريطانيا، واليونان، وإسبانيا، وتركيا، وإيطاليا، والسودان، والسعودية، وفلسطين، وليبيا، ولبنان.

وشهد اللقاء تجربة الوزيرة كديبلوماسية ورؤيتها لدور المرأة في مصر، وارتباطها بمدينة الاسكندرية، ورؤيتها لمستقبل مصر، بالإضافة لبحث سبل التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج وبين الدول المشاركة.

يذكر ان القنصل اللبناني هو عميد القناصل في الاسكندرية.