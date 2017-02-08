القاهرة - مجدي عبدالرحمن

كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي د.غادة والي عن انه تقرر التوسع في تنمية الموارد البشرية وتطوير الطاقة الشبابية ببرنامج فرصة لتوفير فرص العمل لأكثر من مليون فرد ممن تم رفضهم في برنامج تكافل وكرامة.

وقالت والي في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» انه تم تسجيل اكثر من 11 مليون فرد من الذين تقدموا للبرنامج للحصول على الدعم المالي وتم رفض 4 ملايين متردد في استطاعتهم العمل، ويمكن توفير فرص عمل لهم من خلال التدريب والتوجيه والتعاون مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية العاملة في مجال التدريب.

وكشفت انه من المرفوضين اكثر من 300 الف من الشريحة العمرية فوق سن 18 سنة ودون عمل وتقدموا باستمارات لحصولهم على الدعم.

وقالت انه سيتم خلال الثلاث سنوات المقبلة خروج المستفيدين من البرنامج من الأطفال بعد حصولهم على مستحقات مالية من البرنامج طوال فترة دراستهم.