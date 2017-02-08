القاهرة - مجدي عبدالرحمن

وجهت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية برئاسة علاء عابد نداء عاجلا إلى رجال الأعمال لإطلاق أول قناة مصرية إعلامية دولية تنقل مصر إلى الساحة العالمية بقوة لنقل الصورة الحقيقية للأوضاع في مصر.

وحول قضية التمويل الأجنبي قال عابد ان قضية التمويل الأجنبي، أساءت إلى عدد كبير من منظمات التمويل الأجنبي خصوصا ان 90% من المنظمات تعمل من أجل مصلحة الوطن وأضاف أن اللجنة لديها أجندة تشريعية بالتعاون مع «المجتمع المدني» من بينها «العدالة الانتقالية» و«العدالة الاجتماعية» و«العنف ضد المرأة» و«أطفال بلا مأوى».