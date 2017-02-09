ترهيب: تلويح الحكومة بعودة استيراد الدواجن من الخارج من أجل تخفيض سعر المنتج المحلي أرعب المنتجين خاصة ان التسريبات تقول ان استيراد الدواجن سيصاحبها إعفاء جمركي بعد ان نفض المنتجون وعودهم مع الحكومة.

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فشل: نائب كشف العذرية فشل في الحصول على تعهد من شخصية برلمانية كبيرة أجرى معها اتصالا هاتفيا مطولا جدا لإغلاق ملف الأزمة دون توقيع عقوبات عليه بعد اعتذاره ولكن الشخصية ردت: «مقدرش أوعدك».

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هجوم: خير وسيلة للدفاع هي الهجوم.. فقد قامت شخصية كبيرة في البرلمان بمجرد الكشف عن تلقي طلبا لرفع الحصانة عنها لتجاهل الطلب حيث يحرص على حضور جميع اجتماعات اللجان وإبداء رأيه وترأس لجنته بحكم منصبه البرلماني.

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تودد: عدد كبير من النواب خاصة من أبناء الأقاليم سارعوا للتودد إلى وزير الإسكان وعدد من الشخصيات الكبيرة في الحكومة لحجز وحدات سكنية في العاصمة الإدارية الجديدة والتي سيتم طرحها بالتقسيط.

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حلم: نواب الحزب الديني الوحيد بالبرلمان بدأوا من الآن جس نبض المواطنين خاصة في المناطق الفقيرة من خلال توزيع كميات رهيبة من البطاطين تمهيدا لما هو قادم في انتخابات المجالس المحلية الشعبية.

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رد فعل: بدأت محافظة القاهرة بعد مقتل شاب على يد بلطجي في احد الكافيهات عقب انتهاء مباراة مصر والكاميرون في التفتيش على تراخيص الكافيهات والتحري الأمني على العاملين فيها، بينما قررت إغلاق الكافيه الذي شهد الكارثة.. يعنى لازم نتحرك بعد فوات الأوان؟!