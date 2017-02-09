القاهرة - هالة عمران

توقعت شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» PwC، احدى أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم، أن تحتل مصر المركز الـ 19 في قائمة أقوى 32 اقتصاد في العالم بحلول 2030.

وجاء ترتيب الدول في تقرير «النظرة طويلة الأمد»، تحت عنوان «كيف سيتغير النظام الاقتصادي العالمي في 2050؟» الذي أصدرته PwC أمس، ونشره موقع «بيزنس انسايدر» البريطانى، حسب الناتج المحلي الإجمالي المتوقع حول العالم وتعادل القوة الشرائية، كما توقعت لمصر تعادل قوة شرائية بقيمة 2.049 تريليون دولار بحلول 2030، حيث يستخدم مفهوم تعادل القوة الشرائية لدراسة تباين الأسعار بين الدول المختلفة لقياس حجم الإنتاجية من بضائع وخدمات في كل دولة، كما ستصعد للمركز 15 بحلول 2050 بتعادل قوة شرائية من 4.333 تريليونات دولار، علما انها تحتل حاليا المركز 21 بـ 1.105 تريليون.

وجاءت الصين والولايات المتحدة والهند في المراكز الثلاثة الأولى بالترتيب، بينما احتلت السعودية المرتبة 13.