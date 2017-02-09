يعقد الأزهر لقاءات في رواقه بالجامع الأزهر، لتثقيف وتهيئة المقبلين على الزواج لحل الخلافات الأسرية.

وأعلن الأزهر إطلاق برنامج الإرشاد الأسري والتوجيه الاجتماعي الأسبوع المقبل، وذلك خلال الرواق الأزهري بالجامع الأزهر، حيث يأتي في إطار البرامج المتخصصة في الإرشاد والتوجيه الأسري والتربوي، التي تستهدف تقديم مجموعة من الخدمات للبيت المصري بكل أطيافه، والمساعدة في وضع حلول للمشكلات التي تواجه الشباب المقبلين على الزواج من الجنسين. كما يهدف إلى معالجة المشكلات الاجتماعية والسلوكية للأسرة المصرية.

ويتضمن البرنامج مراحل تكوين الأسرة والتربية النفسية للأبناء وتعديل السلوكيات الخاطئة، كما يشمل فن التعامل مع المراهقين والتربية القيادية للأبناء والهدي النبوي في تربية الأبناء.

وقال المشرف العام على الرواق الأزهري د.محمد عبدالصمد مهنا: «إن مثل هذه البرامج تأتي في إطار توجيهات د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأهمية وضرورة التواصل مع كل فئات المجتمع، لذلك تأتي هذه النوعية من البرامج التدريبية المتخصصة في الإرشاد والتوجيه الأسري والتربوي والصحة النفسية من أجل تحقيق الجامع الأزهر للمشاركة المجتمعية».

وذكر أن محاضرات برنامج الإرشاد الأسري تعقد بالجامع الأزهر يومي الجمعة من الساعة الثانية ظهرا حتى السادسة مساء، للمحاضرات النظرية وورش العمل، ويستقبل كل يوم ثلاثاء عقب صلاة العصر حتى صلاة المغرب، الاستشارات الأسرية لحل المشكلات الزوجية، وذلك بإشراف مجموعة من الخبراء المتخصصين في الإرشاد والتوجيه الأسري والتربوي والنفسي.