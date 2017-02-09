القاهرة - ناهد إمام

شاركت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم في فعاليات مؤتمر«الشباب والهوية المصرية» بجنوب الصعيد، بمحافظة سوهاج في إطار رؤية القيادة السياسية لمشاركة وزارات الدولة المختلفة في تحقيق خطط التنمية المستدامة على ضوء الاستراتيجية المصرية 2030.

وأوضحت مكرم أن محافظات الصعيد عامرة بالكنوز البشرية التي يمكن تدريبها والاستفادة من طاقاتها، مضيفة أن الرئيس يضع الصعيد على رأس اهتماماته في نواحي التنمية الاقتصادية وبناء المشروعات والمصانع وغيرها.

وتابعت أن وزارة الهجرة بدورها تضع على جدول أعمالها عقد دورات تدريبية وتوعوية للشباب هناك، حيث إنها من أكثر المحافظات تصديرا للهجرة، مشددة على أن المصريين بالخارج امتداد طبيعي للأمن القومي المصري، ومشيرة إلى أهمية اتباع الطرق القانونية للهجرة الآمنة.

وأوضحت أن وزارة الهجرة قامت بعدة زيارات لعدد من المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وأوضحت أن هناك تعاونا بين الوزارات وبعض مؤسسات المجتمع المدني للتدريب على حرف وافتتاح مشروعات توفر فرص عمل للشباب هناك.

كما قالت مكرم، إنها سعيدة بالمشاركة في مؤتمر الشباب بمحافظة سوهاج، مشيرة إلى أن أصولها تعود إلى الصعيد، ومحافظة سوهاج، وأعلنت انه تم توفير امكانية استقبال مطار سوهاج لجثامين المصريين المتوفين في الخارج.

وجهت مكرم، رسالة إلى الشباب، قائلة: «مفيش حاجة سهلة، ولكن لابد أن يكون هناك إصرار على تنفيذ حلمك».

وتابعت أن وزارة الهجرة بدورها تضع على جدول أعمالها عقد دورات تدريبية وتوعوية للشباب هناك، حيث إنها من أكثر المحافظات تصديرا للهجرة، مشددة على أن المصريين بالخارج امتداد طبيعي للأمن القومي المصري، ومشيرة إلى أهمية اتباع الطرق القانونية للهجرة الآمنة.

وأوضحت أن وزارة الهجرة قامت بعدة زيارات لعدد من المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وأوضحت أن هناك تعاونا بين الوزارات وبعض مؤسسات المجتمع المدني للتدريب على حرف وافتتاح مشروعات توفر فرص عمل للشباب هناك.