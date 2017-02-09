القاهرة - ناهد إمام ووكالات

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية امس على قيد أسهم بنك القاهرة (ثالث أكبر البنوك الحكومية في مصر) برأسمال مدفوع قدره 2.25 مليار جنيه وعدد أسهم 562.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 4 جنيهات للسهم الواحد.

وكان بنك القاهرة قد تقدم بمستندات قيده للبورصة الأسبوع الماضي في إطار استراتيجية الدولة لتنشيط سوق المال وتوسيع قاعدة الملكية وجذب استثمارات أجنبية جديدة إلى السوق المصرية.

وتشترط قواعد القيد أن يقوم البنك بعد قيده بتوفيق أوضاعه وفق الشروط المعمول بها بالسوق وأهمها طرح نسبة لا تقل عن 10% من أسهمه للتداول الحر خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر.

مدفوعات «الفيزا كارد»

الى ذلك، أظهرت بيانات البنك المركزي تراجع مدفوعات الفيزا كارد بالخارج خلال الربع الأخير من 2016 بنسبة 26.3% بما يعادل 149 مليون دولار لتبلغ 416.7 مليون دولار مقابل 565.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق له.

وبينت أيضا انخفاض مدفوعات الفيزا كارد بالخارج خلال شهر ديسمبر للشهر الثاني على التوالي بمقدار 169 مليون دولار بنسبة 71% لتبلغ 68.9 مليون دولار مقابل 237.9 مليون دولار خلال ديسمبر في 2015.

وذكر أن مدفوعات الفيزا كارد بالخارج شهدت خلال نوفمبر الماضي تراجعا بنسبة 32.3% لتسجل 112 مليون دولار مقابل 165.5 مليون دولار خلال نوفمبر 2015، مشيرا إلى أن مدفوعات الفيزا كارد بالخارج تراجعت في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف بما يزيد على 55% بما يعادل 223 مليون دولار خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين مقارنة بنفس الشهريين من 2015.

أذون الخزانة

كما اعلن البنك المركزي استمرار المستثمرين الأجانب في ضخ استثمارات جديدة في أذون الخزانة التي تصدرها الحكومة خلال يناير الماضي وذلك للشهر الثالث على التوالي ليرتفع الرصيد القائم لاستثمارات الأجانب في اذون الخزانة المصرية 21.7 مليار جنيه بما يعادل 1.15 مليار دولار بنهاية يناير الماضي مقابل 898 مليون جنيه فقط في نهاية أكتوبر الماضي و226 مليون جنيه في يناير من العام الماضي.

مذكرة تفاهم پولندية

من جهه أخرى، وقع رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس د.أحمد درويش خلال زيارته لپولندا مذكرة تفاهم مع المنطقة الاقتصادية الپولندية الخاصة لإقليم بوميرانيا (Pomerania) بهدف إنشاء منطقة صناعية پولندية في منطقة قناة السويس.