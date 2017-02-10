القاهرة ـ ناهد إمام

التقت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم رئيس جامعة القاهرة وبحضور عدد من خبراء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، د.جابر نصار، لبحث سبل الخروج بأفضل طرح لقانون الاعفاء الجمركي لسيارة شخصية، وفقا لما نادى به الكثيرون من المصريين العاملين في الخارج.



وحضر اللقاء أيضا أساتذة من أقسام الاجتماع وعلم النفس لبحث دور القانون في ربط المواطن بالخارج بوطنه والاستجابة لطلباتهموناقشت وزيرة الهجرة الجوانب الاقتصادية للقرار خلال لقائها أساتذة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، لتحقيق التوازن بين حماية المنتج المحلي وتحقيق حلم المصري المغترب في العودة بسيارته والاستفادة من الأصول المنقولة لممتلكاتهم، حيث تسعى الوزارة من اللقاء وضع اللمسات الأخيرة للقانون قبل عرضه على مجلس الوزراء.



والجدير بالذكر خلال الزيارات التي قامت بها الوزيرة للخارج، وجدت مطالبات واسعة بوضع مقترح لقانون جديد للإعفاء الجمركي لسياراتهم عند نزولهم مصر، مقابل تحويل عملة نقدية بالدولار عبر البنوك الوطنية.