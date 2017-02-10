وقعت الهيئة القومية للبريد مذكرة تفاهم مع البنك التجاري الدولي مصر في مجال تنظيم الخدمات المالية وإرساء قاعدة الشمول المالي، في اطار تطوير العلاقات الاستراتيجية بين الهيئة والبنوك التجارية العاملة في مصر.



وقال عصام الصغير، رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد - في بيان امس ان البروتوكول الذي تم توقيعه يتيح للهيئة تقديم خدمة صرف تحويلات المصريين العاملين بالخارج من خلال شبكة فروع البريد التي تصل الى 4000 فرع منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بالتعاون مع البنك التجاري الدولي مصر عبر شبكة التحويلات الإلكترونية الخاصة بشركة بنوك مصر.

وأضاف أن البروتوكول يتيح للهيئة تقديم خدمات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وخدمة التحصيل والأخطار وتسويقها للبنك وعملائه وتقديم خدمة صرف المستحقات لعملاء البنك عن طريق بطاقة البريد المدفوعة مسبقا، وتحصيل مستحقات الأفراد التي تمتد الى تحصيل أقساط التسهيلات ومدفوعات البطاقات الائتمانية وخدمات المحفظة الذكية من سحب وإيداع وتسجيل وذلك من خلال اتاحة فروع الهيئة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية لتقديم هذه الخدمات.