هالة عمران

أعلنت نقابة «الصحفيين» فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين، غدا السبت، وأعلن عدد من الصحافيين نيتهم الترشح في الانتخابات المقررة ٤ مارس المقبل، وسط غموض موقف عدد من الصحافيين بشأن مواقفهم من الترشح، على مقعد النقيب، خاصة يحيى قلاش، النقيب الحالي، الذي أعلن أنه سيتخذ قراره نهاية الأسبوع، وعبدالمحسن سلامة، الذي قال انه سيعلن موقفه عقب فتح باب الترشح مباشرة، فيما قرر ضياء رشوان، النقيب السابق، ترشحه.



وأعلن الكاتب الصحافي جمال عقل، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، المشرف على ملحق «دموع الندم»، ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحافيين «فوق السن».