القاهرة - ناهد إمام

واصل الدولار تراجعه الكبير في البنوك العامة والخاصة مسجلا متوسط 17.85 جنيها للبيع، فيما اختفت التعاملات على العملة في السوق الموازية لأول مرة منذ سنوات حيث في البنك الأهلي الكويتي «بيريوس» 17.80 جنيها للبيع و17.70 جنيها للشراء، فيما سجل في البنك الأهلي المصري 17.82 جنيها للبيع و17.77 جنيها للشراء، كما سجل سعر صرف الدينار الكويتي تراجعا ملحوظا الى 58.18 جنيها للشراء و58.44 جنيها للبيع، اما على مستوى التحويلات فبلغ 58.18 جنيها للشراء و59.44 جنيها للبيع.

وفي الكويت كسر سعر تحويل الألف جنيه من الكويت الى مصر في تداولات امس حاجز الـ 17 دينارا، حيث كان يتداول فيما بين 17.175 جنيها الى 17.250 جنيها، أما الـ 1000 جنيه مصري كاش فتم تداولها بـ 18.110 دينارا، وكان سعر الدولار قد تداول في أسواق الكويت امس بـ 0.3057 دينار.

الى ذلك، ارجع خبراء الاقتصاد التراجع الحالي للدولار الى تأثير الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر في البنك المركزي، حيث صرح مدير احد فروع بنك مصر محمود إسماعيل لـ «الأنباء» أن هناك المزيد من التراجع المقبلة للدولار خاصة ان سعره الحالي مبالغ فيه للغاية، لاسيما مع بدء مؤشرات تحسن الاقتصاد القومى وعودة واستقرار قطاع السياحة، مضيفا أن السياحة عامل أساسي في ارتفاع الدولار أو هبوطه إلى جانب تراجع معدلات الطلب على الاستيراد خاصة مع العطلة الحالية في الصين التي تستغرق شهرا إضافة إلى زيادة المعروض من العملة وسط حالات بيع كبيرة من المواطنين للتخلص من الدولار بأسعار مناسبة.

وكان صافي الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي قد ارتفع بحوالي 2.1 مليار جنيه خلال يناير الماضي، ليصل إلى 26.3 مليار دولار مقابل 24.2 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2016.

فيما أشار رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية أحمد شيحة إلى توجه المستوردين نحو ترشيد الاستيراد والاقتصاد على واردات السلع الأساسية للبلاد مع تثبيت سعر الدولار الجمركي التي قامت به وزارة المالية خلال الأيام الماضية وعلى أساسه تحددت قيمة الجمارك على البضائع المستوردة، اعتبارا من شهر فبراير الجاري.