اعداد: خديجة حمودة - ناهد امام - هالة عمران

انطلاق مبادرة «الانضباط أسلوب حياة» بالتنسيق مع مؤسسة أخبار اليوم: تطلق وزارة الداخلية في 11 فبراير الجاري لمدة 7 أيام بجميع المحافظات حملة وطنية تحت شعار «الانضباط أسلوب حياة» بالتنسيق مع مؤسسة «أخبار اليوم» ومشاركة عدد من الوزارات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية والدينية والشبابية بهدف تحقيق الانضباط بالشارع المصري في كافة المجالات ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين اليومية ومن بينها التوعية المرورية وأهمية التزام المواطنين بأحكام ولوائح قانون المرور ونشر السلوكيات الصحيحة للحفاظ على سلامتهم، بالإضافة إلى مواجهة بعض المظاهر السلبية بالشارع المصري ومن أبرزها الإشغالات والباعة الجائلين، كما تهدف الحملة إلى تحقيق الانضباط داخل محطات مترو الأنفاق وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ عليه كمرفق خدمي حيوي يستخدمه ملايين المواطنين ويمتد نطاق الحملة ليشمل توجيه العديد من الحملات الأمنية لمواجهة كافة صور الخروج على القانون تحقيقا لأمن المواطن.

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دراسة تسهيل إجراءات دخول مرافقي السائحين من الخليج لمصر: قال وزير السياحة يحيى راشد إنه يتم العمل حاليا على الانتهاء من التأشيرة الإلكترونية بنهاية مايو المقبل، ودراسة مشروع السماوات المفتوحة السياحي، والإعداد للأجندة السياحية لكل مدينة سياحية في مصر على حدة، بجانب دراسة تسهيل إجراءات دخول مرافقي السائحين من دول الخليج لمصر، وأوضح أنه يتم العمل على تعظيم الصورة الذهنية لمصر، ودفع التسويق لرحلة العائلة المقدسة التي ستبدأ الأسبوع المقبل.

وأضاف أنه جار دراسة موضوع السماوات المفتوحة، حيث يتم الإعداد لأجندة سياحية لكل مدينة سياحية ومقصد سياحي على حدة، واستغلال حملة السياحة والعلاج «تور آند كيور» فيما يتعلق بالعلاج من فيروس «سي»، حيث إن مصر رائدة في هذا المجال، وهدفها إبراز القيمة الذهنية لمصر التي عالجت ما يزيد على 900 ألف حالة من إجمالى 1.2 مليون حالة على مستوى العالم.

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منحة بـ 10 ملايين جنيه مع بنك التنمية الأفريقى: وقعت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، اتفاقية منحة مع الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقي بالقاهرة بقيمة 10 ملايين جنيه، من صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل، التابع لبنك التنمية الأفريقي، لصالح المرحلة الأولى لإعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي، وفى اول لقاء بينهما منذ تسلم الرئيس دونالد ترامب، استقبلت نصر مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالقاهرة، شيري كارلين التي أكدت على قوة العلاقات بين البلدين وما تتسم به من طابع استراتيجي، مشيرة إلى تطلع الإدارة الأميركية الجديدة، لعقد شراكة قوية مع مصر في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، وبدورها أشارت سحر نصر إلى حرص القيادة السياسية على بدء مرحلة جديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين في البرامج التنموية والاستثمارية، المبنية على أولويات الحكومة بما يلبي تطلعات واحتياجات الشعب المصري.