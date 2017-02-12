مجدي عبدالرحمن ـ ناهد إمام

قلاش في مواجهة رشوان للمرة الثانية: رغم المواجهات الأمنية والقانونية التي وقعت بين نقابة الصحافيين والسلطات الأمنية والقضائية بسببه، اعلن نقيب الصحافيين يحيى قلاش ترشحه لفترة نقابية جديدة في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة التي تشمل النقيب و6 من اعضاء المجلس في مارس القادم والتي تم فتح باب الترشيح لها امس ولمدة 5 أيام، في الوقت الذي يتنافس معه على المنصب وللمرة الثانية النقيب السابق ضياء رشوان الآن أن الجديد هو دخول عبد المحس سلامة عن جردية الأهرام منافسا ومعهم سيد الاسكندراني من دار الجمهورية للصحافة وسط توقعات بمعركة وصراعات ساخنة حول هذا المنصب.

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استعدادات «طره» لنقل مبارك المحتمل في مارس: بدا سجن مزرعة طره جنوب القاهره استعداداته لاستقبال محتمل للرئيس الاسبق حسني مبارك من جديد حال صدور حكم محكمة النقض بالسجن عند نظر الطعن الثالث والاخير ضد براءته في قضية قتل المتظاهرين في احداث ثورة 25 يناير التي ستنظرها المحكمة في 2 مارس القادم حيث يتم تجهيز حجرته المخصصة في مستشفى السجن والتي اقيمت خصوصا له في 2012 بأجهزة خاصة تكلفت اكثر من 12 مليون جنيه نظرا لطبيعة وظروف حالة الشيخوخة وامراضها التي يعاني منها مبارك حال صدور قرار نقله إلى السجن مرة اخرى.

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إطلاق الخطة المستقبلية لتمكين المرأة في مارس: بمناسبة إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي أن 2017 عام للمرأة، استقبلت وزيرة التعاون الدولي د.سحر نصر، رئيسة المجلس القومي للمرأة د.مايا مرسي لبحث خطة التعاون بين الوزارة والمجلس خلال المرحلة المقبلة والتي تطرقت إلى الخطة المستقبلية للمجلس القومي للمرأة، والتي تتضمن رؤية المرأة المصرية حتى 2030، والتي تتكون من 5 محاور هي التمكين السياسي والاقتصادي والحماية المجتمعية والمحور الثقافي والقانوني والتي ستطلق في مارس المقبل.

انطلاق حملة إزالة التعديات على البحيرات: بدات امس وزارة الزراعة تنظيم حملات مكبرة عاجلة تستمر 3 اشهر لإزالة التعديات على البحيرات الشمالية وضبط المخالفين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفي مقدمتها القوات المسلحة وهيئة الثروة السمكية وشرطة البيئة والمسطحات المائية بعد توجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يتولى ملف تطهير البحيرات والنهوض بالثروة السمكية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك ضمن خطة الدولة لتقليل المستورد وفتح أسواق كبيرة للتصدير للخارج وتنفيذ المشروع الرئاسي بتطوير البحيرات الشمالية بمساحة مليون و800 الف فدان من المياه.

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استمرار انخفاض الدولار مسجلا 17.85 جنيهاً: استمر تراجع الدولار في البنوك العامة والخاصة عند مستوياتها المنخفضة مسجلا متوسط 17.85 جنيها للبيع كما اقترب سعره في السوق الموازية من الرسمي مع عزوف كبير من التعامل فيها حيث سجل في بنك إتش إس بي سي مصر 17.85 جنيها للبيع و17.65جنيها للشراء كما تراجع سعر صرف الدينار الكويتي بصورة واضحة وسجل 58.18 جنيها للشراء، و58.44 جنيها للبيع وعلى مستوى التحويلات بلغ 58.18 جنيها للشراء و59.44 جنيها للبيع.

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نصف العام الدراسي يبدأ بطعم أمني وتامين كامل: بدا امس النصف الثاني من العام الدراسي على مستوى الجزء الأكبر من المدارس على أن تستكمل اليوم الأحد والجامعات بطعم «امني» حيث فرضت السلطات الأمنية سيطرتها على الأرض إلى جوار المدارس والجامعات لتأمينها ورصد اي محاولات للاخلال بالأمن بينما انتشرت قوات من الامن في محطات مترو الانفاق وفي مواقف اتوبيسات النقل العام ومواقف النقل الجماعي مع فرق من الكلاب البوليسية حول المدارس والجامعات لتعقيمها امنيا قبل دخول الطلاب وأيضا انتشرت الشرطة النسائية بشكل ملحوظ حول حرم الجامعات ومدارس الطالبات لمقاومة اي حالا تحرش لضمان سلامة الطلاب.