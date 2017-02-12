إقالة: أكثر من 50 نائبا مصممين على أن تتم إقالة كل رؤساء أحياء القاهرة في حركة واحدة وبالسرعة الفائقة وقرروا رفع طلبهم لمحافظ العاصمة بعد واقعة مقتل شاب كافية مصر الجديدة بسبب الإهمال والتحرك المتأخر جدا لعلاج هذا ملف.

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فضيحة: كبار المسؤولين في جامعة القاهرة وتحديدا المسؤولين عن مستشفى القصر العيني سيتحولون للتحقيق في واقعة خروج مريضة من المستشفى على سريرها وعبر الشوارع وصولا لمركز السموم لإجراء تحليل وذلك بعد فضيحة الفيديو إياه والتغييرات على وشك وساعة الصفر.

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تحقيق: نائب الفيديو الإباحي المتداول بطريق الخطأ وبسببه تمت إحالته إلى لجنة القيم البرلمانية يسعى جاهدا إلى حفظ التحقيق مستخدما كل أسلحته من المقربين منه من النواب ولكن يبدو أن الموضوع دخل في الجد ومفيش فايدة.

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اعتذار: بعد ارتفاع أسعار فريضة العمرة وارتفاع سعر الريال السعودي إلى اكثر من 5 جنيهات سارع اكثر من 100 نائب إلى طلب صرف دعم من صندوق خدمات النواب لكل مسافر إلى العمرة بنسبة لا تقل عن 50% وما زال الاعتذار هو سيد الموقف.

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تقاليد: حول رئيس الحكومة مقر مكتبه السابق في الهيئة العامة للبترول إلى مكان خاص لمشاورات التعديل الوزاري ومن قبله كان كل من احمد نظيف يرتبط بالقرية الذكية ود.كمال الجنزوري بمعهد التخطيط القومي.

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تحية: استحوذت وزيرة على إعجاب الرأي العام وأيضا النواب حيث أبدت صلابة في موقفها وتعمل بكل جد دون توقف رافضة الإنصات إلى شائعات التغيير.