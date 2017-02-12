القاهرة ـ هالة عمران - مجدي عبدالرحمن

كشفت مصادر حكومية مسؤولة في تصريح خاص لـ«الأنباء» أن رئيس مجلس الوزراء م.شريف إسماعيل، عقد لقاء تشاوريا نهائيا، مساء أمس الأول، عقب انتهاء جدول أعماله بمجلس الوزراء، وتمت خلاله المراجعة النهائية للتعديل الوزاري الذي تأجل 24 ساعة إلى يوم غد الاثنين.

وقالت المصادر: ان هناك اتجاه لأن يتضمن التعديل وزراء السياحة والقوى العاملة والتربية والتعليم والزراعة، وأن د.هشام الشريف، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الأسبق دخل ضمن قائمة المرشحين لتولي منصب وزير التنمية المحلية، مضيفة أن وزير الصحة ووزيرا من المجموعة الاقتصادية دخلا ضمن قائمة الوزراء التي ستستمر بعد كثرة الاعتذارات من المرشحين. ورجحت المصادر أن يتم ارسال قائمة المرشحين الى مجلس النواب اليوم للتصويت عليها أو لمناقشتها والتصويت عليها غدا الاثنين وفق ما يراه البرلمان مناسبا له وعلى أن يتم إبلاغ الوزراء الخارجين من التشكيل اليوم تمهيدا لجمع متعلقاتهم من مكاتبهم.

إلى ذلك، تصوت لجنة الشؤون الدينية في مجلس النواب اليوم الاحد على التعديلات الجديدة على قانون العقوبات التي استحدثت مواد عقابية خاصة بجرائم التعدي على الميراث والمقدم من النائبة نادية هنري، حيث ينص التعديل على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة بين 10 الى 50 الف جنيه لكل من تسبب في منع أو حرمان حق ناشئ من الميراث او اغتصابه بالقوة او التهديد.

إلى ذلك، تلقى رئيس مجلس النواب د.علي عبدالعال رسميا الاتفاقية الموقعة بين مصر وصندوق النقد الدولي قبيل نهايات العام الماضي استعدادا لمناقشتها في اجتماعات خاصة تعقدها اللجنة الاقتصادية بالبرلمان برئاسة د.محمد مصيلحي الذي قال لـ «الأنباء»: ان اللجنة ستدعو كافة الوزراء المسؤولين إضافة إلى محافظ البنك المركزي طارق عامر وعدد من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين للرد على كافة الاستفسارات التي سيطرحها النواب قبل أن تتم إحالتها إلى البرلمان ليناقشها في جلسة عامة.