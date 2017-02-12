في أعقاب توتر شديد استمر لسنوات بين في العلاقات بين مصر وحركة المقاومة الإسلامية «حماس» عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، اعلن نائب رئيس المكتب السياسي، لحركة «حماس» إسماعيل هنية ان حركته فتحت صفحة جديدة في علاقاتها مع مصر.

وأضاف هنية، خلال احتفالا في جنوب قطاع غزة امس: «نحن أمام صفحة جديدة في علاقاتنا مع مصر، وآمل ان تتطور». وتابع: «نحن متمسكون وحريصون على العلاقة مع مصر، وسنبني علاقة متطورة، وسنزيل كل التخوفات المتعلقة بالأمن القومي المصري (..) دون التدخل في الشأن الداخلي لمصر، ودون أن نكون على علاقة بكل ما يجري في مصر أو سيناء».

وتطرق هنية خلال حديثه إلى زيارته إلى القاهرة مؤخرا، وما أعقبها من زيارة وفد أمني تابع لحركة حماس، قائلا: «تحدثنا في الملف السياسي والعلاقات الثنائية واحتياجات غزة ورفع الحصار، وتحدثنا في الملف الأمني والتخوفات القائمة على هذا الصعيد».

وأضاف: «تحدثا في العمق، وانطلاقا من ايماننا وتقديرنا للدور المحوري والإقليمي لمصر تجاه فلسطين، وبدون تفاصيل أقول: «نحن أمام مرحلة جديدة في العلاقة مع مصر».

وأشار إلى أن وجود حديث حول تطوير العلاقات التجارية بين مصر وقطاع غزة، من خلال معبر رفح الحدودي، مضيفا «فتح المعبر امس لثلاثة أيام، وهناك أشياء تدخل لأول مرة، مثل القمح والسيارات ومواد البناء (..) وهناك حديث عن تطوير الحركة التجارية في المعبر».

وكانت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، أنها بصدد تعزيز إجراءاتها الأمنية على الحدود مع مصر، و«بذل مزيد من الاحتياطات الأمنية للمحافظة على استقرار المنطقة الحدودية».

وتوجه هنية، في 23 يناير الماضي إلى القاهرة، للقاء مسؤولين مصريين، وأكد عقب عودته إلى غزة في تصريحات للصحافيين، أن العلاقة مع مصر تشهد «نقلات نوعية وإيجابية، ستظهر نتائجها في الأيام القادمة».

من جهه اخرى، نشر تنظيم ولاية سيناء الفرع المصري للتنظيم الإرهابي «داعش» صورا لإعدام 5 رجال قال انهم «جواسيس» من الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء.

وتظهر سلسلة الصور التي نشرت امس الأول ارهابيا من التنظيم في زي عسكري يطلق النار على 5 رجال ممددين أرضا بينما كتب في شريط انهم «جواسيس» من الجيش المصري، بحسب ما ورد على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للتنظيم الارهابي. وتشهد سيناء معارك كبيرة بين قوات الجيش وعناصر تنظيم ولاية سيناء، حيث عزز الجيش عملياته في شمال سيناء وقد اعلن امس الأول انه قتل 500 عنصر ارهابي في اطار عملية واسعة اطلقها في شمال سيناء، بحسب تسجيل فيديو نشر على حساب المتحدث باسم الجيش على فيسبوك.