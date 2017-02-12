القاهرة - خديجة حمودة

أكد سفير مصر في سويسرا هشام سيف الدين أهمية معرض «أوزوريس، آثار مصر الغارقة» الذي افتتحه وزير الآثار خالد العناني بمتحف ريتبرج بزيورخ، وسيستمر حتى شهر يوليو المقبل.

وأضاف أن المعرض يضم 293 قطعة من الآثار المصرية الغارقة التي تم العثور عليها في هيراكليون وأبوقير وميناء الإسكندرية الشرق. وأوضح أن مثل هذه المعارض تمثل فرصة حقيقية لعرض كنوز الآثار المصرية على الجمهور الأوروبي، خاصة أنها تشير إلى مرحلة تماس بين الحضارتين المصرية والأوروبية الإغريقية، كما أنها تساهم في تشجيع حركة السياحة الأوروبية إلى مصر.

وبين أن حفل الافتتاح شهد حضورا كثيفا من مختلف وكالات الأنباء السويسرية والأوروبية بالإضافة إلى عدد كبير من المواطنين السويسريين،