إعداد: هناء السيد - ناهد إمام - مجدي عبدالرحمن - هالة عمران

دعوى قضائية عاجلة لإدراج «ولاية سيناء» على قائمة الحركات الإرهابية: أعلن المحامي أشرف فرحات في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه سيتقدم بدعوى قضائية عاجلة أمام محكمة الأمور المستعجلة لحظر «ولاية سيناء» تمهيدا لإدراجها على قوائم الكيانات الإرهابية لتكون الحركة الرابعة التي سيتم إدراجها على قوائم الحركات الإرهابية في مصر بعد إدراج 3 آخرين منها حركة شباب 6 أبريل، كما تقرر إدراج أعضاء حركة حسم الإرهابية على قوائم العناصر الإرهابية تأسيسا على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة لتورطها في تبني عدد من الهجمات الإرهابية على قوات الأمن إضافة إلى محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز ومفتي الديار المصرية السابق د.علي جمعة.

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«العدل» تنظم ورشة عمل: تنظم وزارة العدل خلال الأسبوع الجاري ورشة عمل بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان «المشكلات العملية في قطاع الأسرة»، حيث تعتبر الرابعة من نوعها خلال المرحلة الثانية لمشروع مكاتب المساعدة القانونية بعد عقد 3 دورات منذ فبراير من العام المنصرم حتى الآن بشرم الشيخ والإسكندرية وأسوان للتعرف على معوقات العمل التي تواجه القضاة وكيفيه التغلب عليها.

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وفد شركات سياحة جزائرية يزور شرم الشيخ: في إطار الدعوة لتنشيط وعوده السياحة بمدينة السلام المصرية شرم الشيخ، قام فندق هيلتون الشلالات بشرم الشيخ بدعوة عدد من مسؤولي شركات السياحة الجزائرية للتأكيد على أن مصر تنعم بالأمن والأمان وأن شرم الشيخ تظل من المدن السياحية العالمية وتتمتع بأجمل أماكن الغوص في العالم.

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«التعاون الدولي» توقع بروتوكول تعاون: وقعت وزيرة التعاون الدولي د.سحر نصر بروتوكول تعاون مع أمين صندوق مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، محسن محجوب لدعم المناطق الأكثر احتياجا، بقيمة 5 ملايين جنيه من المنحة المقدمة من بنك التنمية الأفريقي بقيمة مليون دولار سعيا لدعم المناطق الأكثر احتياجا في 11 محافظة هي بني سويف وقنا وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان والمنيا وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة مع إعطاء الأولوية لمحافظات الصعيد.

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10 ملايين جنيه منحة بنك التنمية الأفريقي لتطوير المناطق العشوائية: وقعت وزيرة التعاون الدولي د.سحر نصر، مع الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقي ليلى المقدم، اتفاقية منحة بقيمة 10 ملايين جنيه، من صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل، التابع للبنك، لصالح صندوق تطوير المناطق العشوائية، بحضور وزير الإسكان والمرافق العمرانية د.مصطفى مدبولي، حيث أكدت الممثلة المقيمة لبنك التنمية الأفريقي في مصر ليلى المقدم، ان هذه المنحة مرتبطة بمشروع تحت الدراسة بقيمة 80 مليون دولار يعتزمون تقديمها في يونيو المقبل، موضحة ان هذا التمويل يهدف لمشاركة بنك التنمية الأفريقي في التنمية المستدامة في مصر، ومشيرة إلى ان البنك يعتزم خلال العام الحالي تقديم الشريحة الثالثة بقيمة 500 مليون دولار لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، كما أكدت سحر نصر ان هذه المنحة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالإسراع بتطوير العشوائيات.

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ارتفاع الأسعار يصل بالتضخم لـ «أعلى مستوى» منذ 70 عاماً: أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء زيادة معدل التضخم، خلال يناير الماضي، ليصل إلى 29.6% مقابل نحو 24.3% خلال ديسمبر 2016، وأرجع الجهاز الزيادة في معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية، ومنها مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 6.4% ومجموعة الحبوب والخبز 9% ومجموعة الألبان والجبن والبيض 11.5% ومجموعة الخضراوات 3.5% بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون 11.9% ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية 7.01% ومجموعة الفاكهة 4% ومجموعة البن والشاي والكاكاو 13.3% ومجموعة السكر والأغذية السكرية 3.8%.