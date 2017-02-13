القاهرة ـ هالة عمران

قالت مصادر حكومية مسؤولة بمجلس الوزراء في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن تقديم القائمة الخاصة بأسماء المرشحين للتعديل الوزاري ستصل اليوم الى مجلس النواب على أن تبدأ عملية التصويت عليها غدا الثلاثاء، مضيفة أن التصويت سيكون على القائمة بشكل كامل ودفعة واحدة التي تشمل بين 9 إلى 11 وزارة، وهي التربية والتعليم والتنمية المحلية والسياحة والبيئة والزراعة والري والهجرة والقوى العاملة وذلك إما بالموافقة أو الرفض.

وبررت المصادر تراجع رئيس مجلس الوزراء عن تنفيذ أي اندماجات للوزارات بسبب ضيق الوقت، وكثرة الاعتذارات، إلا أن هناك مقترحا بدمج وزارتين اقتصاديتين فقط للإسراع في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة.

وبررت المصادر تأجيل عرض التعديل الوزاري على البرلمان الى ازدحام جدول أعمال المجلس خلال جلسة اليوم، مؤكدا أن التشكيل الوزاري الجديد شبه «محسوم»، موضحا أن خطاب تكليف الوزراء وصل إلى رئيس مجلس النواب.

الى ذلك، وفي إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مراكز تكنولوجية على مستوى الجمهورية لخدمة المواطنين والمستثمرين والارتقاء بالخدمات المقدمة وإضافة خدمات جديدة، شهد شريف إسماعيل أمس، بمقر هيئة الاستثمار، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعدل، والهيئة القومية للبريد، لتنفيذ المشروع القومي لتقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين من خلال التوسع في إنشاء مراكز الخدمات التكنولوجية الموحدة.

ويهدف البروتوكول إلى تطوير العمل الإداري من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة، والمساهمة في تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي وبناء مجتمع معلوماتي عصري، بما يسهم في توفير الوقت والجهد للمواطن والموظف عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات لتبسيط وتيسير الإجراءات وتأمينها، فضلا عن دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية، ودعم كفاءة إدارة الأنشطة الحكومية، واستخراج المؤشرات الداعمة لاتخاذ القرارات للمستويات الإدارية العليا.