القاهرة - ناهد إمام

بدأ امس طرح أول قطع أراض بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة للمطورين العقاريين، وطرح كراسات الشروط من خلال مقر الشركة بالتجمع الخامس.

وصرح مساعد وزير الإسكان، وعضو مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، م.خالد عباس بانه يتم طرح قطع أراض بمساحات تبدأ من 50 فدانا حتى 500 فدان، باشتراطات بنائية مميزة، لإقامة نشاط عمراني متكامل.

وأضاف أن المرحلة الأولى بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة تقام على مساحة 10.500 فدان، وهى مساحة ضخمة تعادل ضعف مساحة منطقتي مصر الجديدة ومدينة نصر، لافتا إلى أن تنفيذ المرافق وصل لمعدلات قياسية، وأنه تم تشغيل محطة الكهرباء بالمشروع، وأشار إلى أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة ستتولى التعامل مع المستثمرين الجدد بالمشروع، كما تعمل على خلق نموذج إداري مختلف للعاصمة الجديدة من خلال القضاء على البيروقراطية، وإيجاد مرونة أعلى في التعامل بما يمكن من تحقيق تنمية بمعدلات أسرع.